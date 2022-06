La Administración ha incorporado demandas del Sindicato de Enfermería en lo relativo al Plan de Acción Social o los incentivos 2022 y ha estimado otras como mejoras en los traslados o las retribuciones del 061 y SUAP

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha asistido este lunes en Madrid a la Mesa Sectorial convocada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Los representantes se han mostrado «satisfechos» con la reunión ya que ha sido un encuentro «productivo» en el que se han aceptado muchas de las propuestas por la organización.

La Mesa Sectorial ha sido «positiva» y las partes se han emplazado a trabajar los asuntos abordados de cara a la próxima convocatoria, a celebrar del 26 al 30 de septiembre.

Plan de Acción Social

En el apartado del Plan de Acción Social, SATSE ha propuesto la eliminación en la incompatibilidad para ayudas a personas con discapacidad, siendo aceptada por el INGESA. La masa salarial sube al 0,27%, muy por debajo del 1% solicitado por SATSE.

Incentivos 2022

En cuanto a los incentivos 2022, se concederá el 100% de la productividad tal y como ha sucedido durante la pandemia. Se han aceptado las peticiones de SATSE de incluir las Incapacidades Temporales por COVID-19, así como los nombramientos temporales de menos de 3 meses en cada centro de gasto. Para los incentivos de 2023 se elaborará un nuevo documento a negociar en la próxima Mesa Sectorial fijada para septiembre de 2022.

Proceso de estabilización

Respecto al proceso de Estabilización, de las 245 plazas propuestas por el INGESA, al menos 127 de ellas se ocuparán en la resolución de la OPE que actualmente se encuentra en fase de concurso y que en la categoría de Enfermería se espera se resuelva a finales de este mes de junio. Ante los errores detectados en las plazas, el INGESA ha instado a enviar toda aquella documentación complementaria que demuestre la ausencia de alguna plaza tanto en la fase de concurso como en el concurso-oposición. El INGESA adelanta que publicará las plantillas en el portal de transparencia en los próximos días. Con respecto a los baremos y temarios (que serán similares) serán objeto de negociación en la misma Mesa Sectorial de septiembre.

Traslados

Otro asunto abordado en la reunión en Madrid ha sido el concurso de movilidad voluntaria (traslados). SATSE ha pedido la eliminación del año de permanencia en el destino para poder concursar. El INGESA parece que va a estimar está petición, aunque no lo sabrán hasta el envío del nuevo borrador. El baremo del concurso de traslados será solamente los servicios prestados con toda probabilidad y afectará a 59 plazas.

Carrera profesional

Está previsto el abono de la carrera profesional para el personal temporal, no obstante, no hay aún fecha. Sin embargo, el INGESA se allanará en todas aquellas demandas que se presenten. Por lo tanto, SATSE insta a todos los profesionales que tengan una resolución de carrera de hace menos de 2 meses o que las vayan a recibir en breve, a ponerse en contacto con el sindicato antes del plazo de 2 meses ya que, de lo contrario, no se podrá demandar.

Retribución 061 y SUAP

En relación a las retribuciones al 061 y el SUAP, el INGESA se ha comprometido a estudiar de forma urgente ante las peticiones de SATSE y CEMS, y tratar en la próxima Mesa Sectorial la revisión de las retribuciones del 061 y del SUAP para que perciban los mismos conceptos que el resto de profesionales del INGESA en sus respectivas categorías.

Prescripción enfermera

SATSE ha solicitado la puesta en marcha definitiva de la prescripción de medicamentos por los profesionales de Enfermería. La subdirectora de Atención Sanitaria y la directora del INGESA se han comprometido en impulsar la petición.

Plan de Recursos Humanos

Esta prevista la negociación del nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos del INGESA y con ella la revisión de la resolución de permisos y licencias del INGESA.