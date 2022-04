Por Olatz Silva Rodrigo

Uno de cada dos embarazos en el mundo no son intencionales. Casi una cuarta parte de todas las mujeres no puede negarse a mantener relaciones sexuales. Asimismo, se estima que 257 millones de mujeres que quieren evitar un embarazo no están usando métodos anticonceptivos seguros y modernos. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) saca a la luz datos sobre los embarazos no intencionales en el informe ’Visibilizar lo invisible, la necesidad de actuar para poner fin a la crisis desatendida de los embarazos no intencionales’