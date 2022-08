El bluesman ceutí Félix Slim o artistas como el ex de Pereza Rubén Pozo o la Vargas Blues Band pondrán música al otoño en Ceuta en este local

Tras un tiempo de silencio, el escenario del local del Pueblo Marinero se prepara que vuelva a sonar la música en vivo, ahora bajo la marca Sala Velvet Live! La productora ceutí Factory PREM ha programado quince conciertos entre finales de agosto y diciembre de este 2022, entre los que destacan el bluesman ceutí Félix Slim o artistas como el ex de Pereza, Rubén Pozo o la Vargas Blues Band.

El primero este sábado 27 a las 22.00 horas en la Sala Velvet Live!. El ‘bluesman’ ceutí Félix Slim vuelve a casa. Y lo hace con el título bajo el brazo de vencedor del International Blues Society.

Félix Slim, con sede en Brooklyn, Nueva York, es un multiinstrumentista, un auténtico One Man Band, totalmente autodidacta, especializado en blues, ragtime y swing de las décadas de 1920 a 1940. Una ‘rara avis’ que deja boquiabierto a los aficionados estadounidenses y allá donde va. El precio de las entradas serán de 7 euros.

Para celebrar el Día de Ceuta la sala velvet prepara un golpe de un Rock and Roll furioso y contundente, que no rehuye la psicodelia, siempre sin perder el anclaje en los clásicos de los 70. Ellos son King Sapo: Jesús Trujillo, Andrés Duende y Javier Planelles y Jose Alberto Solís, trotamundos del rock que recalarán en Ceuta el 2 de septiembre en La Sala Velvet Live! Las entradas ya están a la venta por 7 euros.

Para el 9 de septiembre será el grupo Wasabi Cru quien ofrezca su música. Un cocktail irresistible de funk, R&B, soul, neosoul y jazz. Esta banda malagueña bebe de Nina Simone, Janis Joplin, Stevie Wonder, o de fuentes más actuales como Lauryn Hill, Hiatus Kaiyote, Erykah Badu o Vulfpeck. La banda ofrece un formato de 7 músicos en escena. Nacho Loring (trompeta en Dry Martina, Clasijazz Big Band Pro, Big Band de Andalucía) Tete Leal Opus, Nacho Loring Nonetto; Stefano Tomaselli (saxo tenor en Suzette and more, Dry Martina, Anachronic jazz,etc) y Carlos Rodriguez (trombón, quien ha colaborado con diferentes agrupaciones como Dry Martina, Little Pepe Band o Free soul band)

Y finalmente el 30 de septiembre con un precio de 12 euros la entrada, vuelve a Ceuta la Vargas Blues Band, clásicos de la escena rock española, capces de demostrar que en esto del blues, los años añaden nuevas vetas sonoras que hace cada vez más y más grandes a los músicos. Más aún en el caso de Javier Vargas, un guitarrista descomunal. La Vargas Blues Band ha demostrado sobradamente estos años que se puede hacer blues con pasaporte internacional desde España sin miedo al maridaje del género norteamericano por excelencia con las raíces de la música latina. Dando vida así a algo que él mismo, acertadamente, ha definido como blues latino.

Entre otros, a modo de anticipo, citar que en octubre llega de la mano de GPS-Girando Por Salas, una bomba llena de soul, y groove: Koko Jean & The Tonics, ya conocida por su paso al frente de The Excitements por el escenario de la sala y que seguro, pondrán a bailar al público ceutí.

El ex de Pereza, Rubén Pozo, un músico de raza, de garito y guitarra, presentará en noviembre en Ceuta su último trabajo, ‘Vampiro’, que él considera su mejor disco y en el que aparece “Abel y Caín”, la impagable colaboración junto al inigualable Miguel Ríos.

Y en diciembre, para cerrar temporada, de momento, pasará por La Sala Velvet Live! Susan Santos, una auténtica ‘guita hero’. Susan Santos tiene cinco álbumes en su discografía y ganó el premio a la mejor interpretación 2018 en los European Blues Awards y el mejor álbum femenino 2019 en los Premios de la Crítica de Los Ángeles.