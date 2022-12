El presidente de la Ciudad, Juan Vivas y el delegado del Gobierno, Rafael García, han asistido hoy jueves, día 8, a las 12.00 horas en el Acuartelamiento García Aldave, a la parada militar con motivo de la Inmaculada Concepción, Patrona del Arma de Infantería

El acuartelamiento García Aldave ha realizado una parada militar con motivo de su Patrona, a la que acudió el presidente de la Ciudad, Juan Vivas Lara y el delegado del Gobierno, Rafael García.

Discurso General Segundo Jefe de la Comandancia General de Ceuta, Fernando Rocha y Castilla.

Excmo. Sr. Comandante General, Excmo Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Excmo Sr Delegado del Gobierno de España en Ceuta, Excma,s. e Ilma,s. Autoridades civiles y militares, Oficiales, Suboficiales, Militares Profesionales de Tropa, Regulares, Damas y Caballeros Legionarios, queridos amigos y familiares. Buenos días a todos.

En el día mas grande de la Infantería española quiero que mis primeras palabras sean de FELICITACIÓN a todos aquellos que pertenecen al arma de Infantería y sin olvidar a aquellos cuerpos o servicios que también celebran su patrona como son el Servicio de ESTADO MAYOR,, Cuerpo Jurídico y el Eclesiástico, Muchas Felicidades a todos i!!

En segundo lugar creo que es el día idóneo para recordar cómo se fraguó el Patronazgo de la Virgen de la Inmaculada y hacer un guiño a nuestra historia. Así…

Un día como hoy de hace 437 años los infantes españoles pertenecientes al Tercio del Maestre de Campo Bobadilla, también conocido como Tercio Viejo de Zamora, afrontaban el duro reto de romper el cerco enemigo que sufrían en la isla de Bommel. Soldados holandeses, frío extremo, y el agua gélida del Mosa, que inundaba la tierra firme tras la rotura de los diques por parte del enemigo, los rodeaban dejando poca más alternativa que la rendición o la muerte. Negándose a aceptar la derrota, actuando con iniciativa y determinación, imponiéndose a la adversidad, con fe firme en la victoria, cumplieron con su deber; y bajo el amparo de sus banderas, y acogidos a la protección de la Inmaculada Concepción, cuya imagen apareció en forma de tabla entre las trincheras, los soldados españoles rompieron el cerco, atacaron a los holandeses y los derrotaron, cumpliendo la misión recibida en circunstancias de dificultad extrema.

Esta parte de la historia, sobradamente conocida por todos es la que hace que hoy nos encontremos en esta plaza de Armas y que se celebre nuestra Patrona.

Los descendientes de aquellos Infantes, duros, aguerridos, leales… que luchaban muy lejos de sus hogares estamos hoy aquí

Creo que somos dignos herederos del coraje y de la valentía de aquellos Tercios que formaban la Infanteria mas gloriosa que nunca haya existido. Conmemorar hoy su gesta y honrar a nuestra Patrona es un motivo de alegría.

De esa Infantería somos herederos … Una Infantería que por saber morir sabe vencer … Hoy en nuestra plaza de armas, forman Regulares y Legionarios, todos infantes de extrema vanguardia entre los que siempre ha existido una especial vinculación y que desde su creación se distinguieron en cuantos combates participaron, muchas veces codo a codo realizando innumerables actos de valor y de heroísmo escribiendo con letras de oro y sangre las páginas de la historia de nuestro país.

Ahora los tiempos son distintos … y otras son las amenazas y retos a los que nos enfrentamos. Pero lo que no ha variado en todos estos años son los valores … y permitirme que hoy me fije en tres que considero fundamental en cualquier Infante:

¡DISCIPLINA, LEALTAD Y EJEMPLARIDAD!

Disciplina, nunca bien definida ni comprendida …DISCIPLINA tenemos que mantener a pesar de que no estemos de acuerdo con la orden que se nos da … aunque pensemos que nuestro Jefe se ha equivocado y creamos que se debería hacerse de otra manera

Ahí está su verdadero valor …. Cuando la mente nos aconseja lo contrario de lo que se nos manda …y acatamos la orden!!

LEALTAD .bien entendida …de abajo a arriba pero también de arriba abajo… lealtad a tus Jefes …pero también lealtad a tus subordinados …. Intentando ser siempre justos, y dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le toque en ese momento sin dejarnos llevar por falsos amiguismos, el cariño hacia alguna persona o Unidad o a una determinada forma de ser de un subordinado….

Aquí los Cuadros de Mando y en esto me refiero desde el Cabo mas moderno hasta el General más antiguo deben intentar que la justicia impere en sus decisiones como dicen las Ordenanzas que no haya que esperar nada del favor ni temer de la arbitrariedad.

El tercer valor que quería hablar es el de la ejemplaridad … sabemos la vida tan dura que tienen las Unidades de Infantería… y que normalmente llevamos intrínseco las penosidades de las largas marchas, el peso de la mochila sufriendo con asiduidad las inclemencias del tiempo, la lluvia, el frio, el calor sofocante, el dormir a la intemperie, el pisar el terreno …. …y las exigencias de la vida diaria en la que dureza, abnegación, sacrificio son el pan nuestro de cada día …. Sería muy difícil que todo esto siguiera adelante sin el ejemplo de vuestros Jefes, de vuestros Cuadros de mando … aquí no hay ningún secreto … y os exhorto a seguir en esa misma línea … el EJEMPLO es fundamental para tener cohesión …. Una Unidad cohesionada será sin duda mucho más temible…!!

Basándonos en esos tres valores, nuestro día a día debe ser la preparación..debemos estar preparados permanentemente para ser empleados cuando se nos solicite y debemos tener cada uno individualmente el compromiso de empeñar todas nuestras fuerzas y nuestro tiempo en ser cada día mejores, sabiendo que lo importante no es ser el mejor sino tener el afán por serlo ya que es el espíritu lo que nos lleva a superarnos día a día.

Hoy también quiero felicitar a todos los Infantes que habéis sido condecorados, sabemos que no es fácil y que la exigencia es mucha …. Pero sois un ejemplo para todos los demás. También es momento de recordar a todos aquellos que nos dejaron cumpliendo su deber … a lo largo de nuestra historia sabemos que son muchos pero nos impacta mas con aquellos a los que hemos conocido y que forman parte de nuestra historia reciente … Cabo Regular Driss Amar Mohamed . y Dama Legionaria Nayra Solero …..saber que estais presentes en nuestros corazones y seguro que desde allá arriba estáis velando por nosotros. Hoy les pido a todos que en el Acto a los caídos además de pensar en sus seres queridos tengan un hueco para estos dos compañeros que nos

dejaron recientemente.

Para finalizar os pediría que nos encomendáramos a nuestra Santa Patrona especialmente en este próximo año 2023 en el que muchos Infantes de los que estamos aquí hoy desplegarán en Irak, para que siga velando por nosotros y que nos de fuerzas para cumplir nuestro deber y para que todos los Infantes sepamos mantener cada uno con orgullo el tarbuch, el chapiri, la boina o el chambergo que portamos sabiendo que aquí somos todos uno. SOMOS UN EQUIPO … Y LUCHAMOS POR UN MISMO IDEAL QUE ES …. ESPANA i!! Coronel por favor manda firmes Y ahora ..Regulares, Damas y Caballeros Legionarios … os pido que unais vuestras voces a la mía y gritemos

VIVA ESPAÑA

VIVA EL REY

VIVA LA INFANTERÍA