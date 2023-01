Los y las trabajadoras de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza se han concentrado para denunciar el despido disciplinario a la trabajadora que se atrincheró en el Conservatorio de Música y amenazó con quemar el edificio con ella dentro. A la concentración han asistido representantes de CCOO, UGT, así como miembros del MDyC: «han sido muy rápidos a la hora de despedir y muy lentos a la hora de pagar las nóminas»

Los y las trabajadoras de la empresa ‘Hércules’ se han concentrado esta mañana en la sede de la calle Independencia para protestar por el despido disciplinario a la compañera que se atrincheró la semana pasada en el Conservatorio de Música. La trabajadora del servicio de limpieza, desesperada tras el impago de dos nóminas y dos pagas extras, se encerró en el edificio y amenazó con incendiarlo con ella dentro.

En la concentración han estado presentes tanto responsables del sindicato de Comisiones Obreras como miembros del partido localista MDyC y de UGT. Sin embargo, había una minúscula presencia de la plantilla de la empresa adjudicataria, algo que aluden a amenazas. «Tenéis a los trabajadores amenazados, no pueden salir a defender sus derechos», ha explicado una trabajadora. A las puertas de la empresa, han reivindicado que no quieren trabajar «con empresas piratas que no pagan».

El secretario general de CCOO, Emilio Postigo, ha hecho un llamamiento para «acabar con este tipo de empresarios que no hacen más que crear problemas a los trabajadores y trabajadoras». Postigo ha recordado que ha puesto en mano de su asesoría jurídica este asunto y harán «todo lo posible por resarcir todo el daño que ha sufrido esta trabajadora tanto en lo laboral, como en lo psicológico«. El sindicalista ha insistido en que la empresa ha sido «muy rápida a la hora de despedir y muy lenta a la hora de pagar las nóminas». La trabajadora ha acudido al Hospital Universitario de Ceuta para pedir un parte médico y alegar causas psicológicas para que sea readmitida.

CCOO ha advertido que la organización sindical va a lanzar una campaña para que no vuelvan a implantarse empresas de este tipo en la Ciudad. Asimismo, pide al empresariado de Ceuta que tengan en cuenta a esta trabajadora si finalmente no la readmiten. Asimismo, se han puesto en comunicación con los compañeros sindicalistas de Melilla para que les asesoren ya que en la ciudad autónoma han prohibido que se contrate a esta empresa.