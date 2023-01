Durante las últimas semanas, hemos podido ver varias jornadas de huelga en distintos puntos del país. Según la agrupación de CGT en la ciudad autónoma, sindicato que convoca a nivel nacional, «en Ceuta no terminan de arrancar». Por su parte, UGT Ceuta no ha convocado huelga porque «hay abierta una mesa de negociación» y están a la espera

Las rebajas de enero fueron acompañadas de numerosas jornadas de huelga en distintos puntos del país de las diferentes tiendas de la multinacional de Inditex. Comenzaron en A Coruña, y siguieron en Madrid con Zara, Pull and Bear, Lefties, Bershka, etc. Sin embargo, en Ceuta no ha habido atisbo alguno de movilización.

Entre las reivindicaciones del personal laboral destacan mejoras en las condiciones laborales así como subidas salariales, horas extra, etc. Al parecer, Inditex no tiene un convenio colectivo estatal propio para todas sus firmas y esto supone que las condiciones laborales en las algunas tiendas de la multinacional gallega dependan de los convenios provinciales del comercio textil.

CCOO y UGT firmaron a nivel nacional un acuerdo con la empresa de Marta Ortega el pasado mes de noviembre para «abrir una negociación» para acordar un sistema de incentivos y comisiones para todas las marcas. Ha sido CGT quien ha convocado las diferentes movilizaciones.

En el caso de Ceuta, parece que cuesta seguir el ritmo sindical a las protestas a nivel nacional. Desde CGT de Ceuta nos dicen que están intentando movilizar al personal ceutí pero que esta «no termina de arrancar». Desde UGT nos recuerdan que estas jornadas de huelga han sido convocadas y que su sindicato no lo ha hecho porque se encuentran esperando a la resolución de la una mesa de negociación en la que están participando. Por parte de CCOO, son numerosas las ocasiones que han intentado contactar con la plantilla de Inditex en Ceuta para conocer en qué estado se encuentran sus condiciones laborales, tanto para el personal dependiente de tienda, como el de seguridad, sin embargo, la respuesta que le dan es que «aquí están bien».