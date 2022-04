Para la asociación, las trabajadoras transfronterizas han visto vulnerados sus derechos fundamentales en nuestra ciudad a lo largo de los años, tras el cierre de la frontera por la COVID-19

Desde la Plataforma Feminista de Ceuta lamentan las «desafortunadas» palabras de la delegada del gobierno, Salvadora Mateos, durante una rueda de prensa en Ceuta sobre las trabajadoras transfronterizas. Consideran que estas palabras «que hace suyas Mateos, no son más que una reproducción de un pensamiento colectivo sobre la visión de estas mujeres, un pensamiento clasista y machista que es hora de cambiar».

El colectivo denuncia que los medios locales apenas se han hecho eco del suceso, cosa que sí se ha hecho a nivel nacional. «Las trabajadoras transfronterizas, las cuales han visto vulnerados sus derechos fundamentales en nuestra ciudad a lo largo de los años, tras el cierre de la frontera por la COVID-19″.

La Plataforma Feminista de Ceuta ha aprovechado este suceso para condenar «la falta de protección social y derechos laborales que sufren estas mujeres» e invitan a la ciudadanía a revisar el concepto de feminismo y cuestionar las ideas y prejuicios racistas. Del mismo modo, señalan «la doble moral de algunas personas que han salido con antorchas a la caza de la delegada del Gobierno, pero que nunca han movido un dedo en defensa estas mujeres», poniendo de ejemplo a la ultraderecha ceutí.

«A la Plataforma Feminista le consta la implicación de Mateos para que las empleadas del hogar consigan los derechos que se les han negado. Es por ello, que entendemos que sus palabras no han sido malintencionadas, aunque sean completamente desafortunadas«.

Hacen llamamiento al resto del colectivo político que no está implicado con la causa a hacerlo, «y a dejar el oportunismo para “vomitar” odio sobre Ceuta». «Queremos hacer partícipes a los ceutíes de esta problemática que sufren las transfronterizas al mismo tiempo que pedimos cese la “caza de brujas”, pues ser feminista no es sinónimo de no equivocarse, lo es de aprender y es un aprendizaje que dura toda la vida» finalizan.