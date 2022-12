Asimismo, se han llevado a cabo 187 denuncias e intervenciones relacionadas con el consumo-tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en la vía y espacios públicos como establece la Ley 4/15 de protección de la Seguridad Ciudadana

Dentro de las actuaciones realizadas durante el mes de noviembre por los agentes que componen la Jefatura de la Policía Local, además de vigilando el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, siguiendo el plan de protección ciudadana con el fin de garantizar la seguridad y colaboración con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, se recogen los siguientes datos más relevantes:

31 diligencias en Cuerpo Nacional de Policía con 18 detenidos, destacando los siguientes presuntos delitos: 8 por delitos contra la Ley de Seguridad Vial, 3 por violencia de género, 5 lanzamientos judiciales.

187 denuncias e intervenciones relacionadas con el consumo-tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en la vía y espacios públicos como establece la Ley 4/15 de protección de la Seguridad Ciudadana. Dentro de la citada Ley se han denunciado también a 29 ciudadanos, destacando 10 por falta de respeto o consideración a un Agente de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones, 5 por desobediencia o resistencia a un agente de la autoridad; 7 por causar desórdenes graves en la vía pública o establecimientos, 3 por facilitar datos falsos al agente de la autoridad y 1 por negarse a identificarse. Asimismo, se han intervenido 6 armas blancas y objetos peligrosos.

Se han atendido un total de 179 requerimientos por servicios humanitarios, destacando los siguientes: 28 traslados a urgencias del hospital y 20 acompañamientos a víctimas de violencia de género..

Se han comprobado un total de 270 empadronamientos, procediendo al inicio del expediente de baja de 99 ciudadanos por incumplimiento de la normativa vigente.

Se ha colaborado con otros Cuerpos en 110 ocasiones, destacando 39 requerimientos de Bomberos, 36 ocasiones en materia de seguridad ciudadana con Cuerpo Nacional de Policía, 3 con Guardia Civil en materia de tráfico y 32 con el 061.

El Gabinete de Atestados de esta Jefatura atendió un total de 18 accidentes de tráfico, en los que solo han sufrido lesiones leves 26, sin lamentar víctimas mortales y se realizaron 17 diligencias a los juzgados.

Se han realizado 86 controles rutinarios de tráfico (Puntos de verificación), destacando 55 denuncias por no haber concertado el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil para vehículos a motor, 147 por circular sin haber realizado la Inspección Técnica al Vehículo (ITV) y 17 por carecer de permiso de conducir.

Se han tramitado un total de 711 denuncias de Tráfico de la Ciudad, destacando 3 por circular sin casco de protección; 68 por no respetar una señal vertical de prohibición ; 68 por estacionar sobre la acera; 32 por estacionar en pasos de peatones y zonas peatonales; 61 por estacionar en carga y descarga; 22 por estacionar en doble fila; 84 por estacionar en línea amarilla; 63 por estacionar en zonas reservadas (Vados minusválidos, reservados asociaciones…); 35 por estacionar en parada de bus/taxis; 42 por estacionar en carril de circulación; 2 por no respetar la luz roja del semáforo; 4 por no obedecer la señal del agente; 38 por conducir de modo temerario/negligente; 46 por uso de dispositivos de telefonía móvil en la conducción, 30 por no hacer uso del cinturón de seguridad y 2 por el uso de patinetes eléctricos en zonas peatonales.

En aplicación de la Ordenanza de Limpieza, se denunciaron a 40 ciudadanos, destacando 4 por miccionar en la vía pública, 5 por arrojar escombros de obras, 5 por el abandono de muebles y enseres, 13 por tirar la basura fuera de horario y 9 por tirar papeles en la vía pública.

Se realizaron 83 inspecciones en establecimientos públicos, extendiendo 30 denuncias por incumplimiento de la Ordenanza reguladora de Establecimientos Públicos al realizar una actividad no contemplada en la licencia y se redactaron 6 informes solicitados por Fomento. Se llevaron a cabo 13 denuncias por la Ordenanza de Terrazas de veladores.

Se denunciaron a 3 ciudadanos por la Ordenanza de Venta Ambulante, siendo intervenido un total de 20 artículos Textil (Ropa, Zapatos.)

Se realizaron 24 inspecciones a la Ordenanza de Dominio Público, siendo denunciados 6 ciudadanos ocupación de la vía pública sin autorización, 7 por Vados no autorizados y 8 por carecer de permiso de ocupación para descarga.

Se realizaron 29 inspecciones de obras menores, denunciando a 3 ciudadanos por incumplir la Ordenanza de Disciplina Urbanística, al realizar obras sin la licencia pertinente y se realizaron 7 informes solicitados por Fomento.

Se denunciaron a 4 ciudadanos con canes considerados potencialmente peligrosos y por pasear con ellos sin estar provistos de correa y bozal. Se avisó al servicio de laceros de la ciudad en 10 ocasiones por animales abandonados/sueltos en la vía pública.

La unidad de Metrología efectuó 31 controles de velocidad realizándose 2037 mediciones con el Cinemómetro radar, proponiendo para sanción a 108 usuarios por superar los límites de velocidad establecidos.

Se llevaron a cabo 65 servicios relacionados con la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones, resultando 7 denuncias y 51 requerimientos de ciudadanos por ruido.

Se llevaron a cabo 14 controles al servicio urbano de transporte con auto taxi, con 4 denuncias por ITV y 1 por prestar el servicio con ropa inadecuada.

Se realizaron un total de 21 actas de vehículos abandonados y retiraron a depósito 21 vehículos (20 turismos y 1 motocicletas).

La Unidad de Violencia de Género atendió un total de 94 casos activos; se realizaron 47 valoraciones policiales del nivel de riesgo; hubo 9 nuevos casos; 5 de inactivación de casos y un total de 311 contactos telefónicos.

La Jefatura de la Policía Local, da las gracias a la colaboración ciudadana prestada y solicita nuevamente de los vecinos que cualquier información sobre nuevos puntos de consumo, venta de drogas, incendio de contenedores o vehículos, sean comunicadas al correo contactaceuta@policia.es en la seguridad de que esos correos serán tratados de forma anónima y confidencial.