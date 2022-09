Según el informe mensual que ofrece la Policía local, la Unidad de Violencia de Género atendió un total de 98 casos activos, con 53 valoraciones policiales del nivel de riesgo y 14 nuevos casos

La Policía local ha puesto de manifiesto el informe mensual de actuaciones realizadas por los agentes, siguiendo el plan de protección ciudadana con el fin de garantizar la seguridad y colaboración con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Durante el mes de agosto se destacan, entre otras, 49 diligencias en Cuerpo Nacional de Policía con 23 detenidos, de los cuales 2 han sido por reyertas y agresiones, otros 2 por hurtos y 7 por infracción a la Ley de Extranjería. Los agentes de la Policía local han tramitado además 125 denuncias e intervenciones relacionadas con el consumo-tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en la vía y espacios públicos como establece la Ley 4/15 de protección de la Seguridad Ciudadana.

Dentro de la citada Ley se han denunciado también a 42 ciudadanos, destacando 14 por falta de respeto o consideración a un Agente de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones, 7 por desobediencia o resistencia a un agente de la autoridad; 16 por causar desórdenes graves en la vía pública o establecimientos, 2 por facilitar datos falsos al agente de la autoridad y 3 por negarse a identificarse. Asimismo, se han intervenido 8 armas blancas y objetos cortantes y una pistola detonador.

Según este informe los agentes han colaborado con otros Cuerpos en 108 ocasiones, destacando 37 requerimientos de Bomberos, 55 ocasiones en materia de seguridad ciudadana con Cuerpo Nacional de Policía, 3 con Guardia Civil en materia de tráfico y 13 con el 061.

Se han tramitado un total de 797 denuncias de Tráfico de la Ciudad, destacando 6 por circular sin casco de protección; 68 por no respetar una señal vertical de prohibición ; 233 por estacionar sobre la acera; 32 por estacionar en pasos de peatones y zonas peatonales; 47 por estacionar en carga y descarga; 21 por estacionar en doble fila; 71 por estacionar en línea amarilla; 49 por estacionar en zonas reservadas (Vados minusválidos, reservados asociaciones…); 41 por estacionar en parada de bus/taxis; 39 por estacionar en carril de circulación; 3 por no respetar la luz roja del semáforo; 2 por no obedecer la señal del agente; 14 por conducir de modo temerario/negligente; 39 por uso de dispositivos de telefonía móvil en la conducción, 19 por no hacer uso del cinturón de seguridad y 2 por el uso de patinetes eléctricos en zonas peatonales.

En cuanto a la Unidad de Violencia de Género, durante el mes de agosto atendió un total de 98 casos activos con la realización de 53 valoraciones policiales del nivel de riesgo, 14 nuevos casos, 17 casos inactivados y un total de 242 contactos telefónicos.

La Jefatura de la Policía Local agradece la colaboración ciudadana prestada y solicita nuevamente a los vecinos que cualquier información sobre nuevos puntos de consumo, venta de drogas, incendio de contenedores o vehículos… sean comunicadas al correo contactaceuta@policia.es en la seguridad de que esos correos serán tratados de forma anónima y confidencial.