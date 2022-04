El jefe superior de la Policía, Javier Nogueroles, ha agradecido la colaboración ciudadana en estos días y con un papel protagonista en las detenciones. «No sirve de nada decir que están quemando un contenedor en la puerta de mi casa, si luego no decimos quién lo está quemando», ha reiterado, prometiendo el anonimato en las denuncias

Tras la intervención de la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha tomado la palabra el jefe superior de la Policía de Ceuta, Javier Nogueroles, que ha señalado que los incidentes a posteriori tras el crimen de Ibrahim «no ayudan, al revés, lo que hacen es distraer y no focalizar el trabajodo de la Policía Nacional». Nogueroles ha destacado el trabajo del Cuerpo Nacional de Policía y de la Autoridad Judicial para llevar a cabo las indagaciones y esclarecer los hechos.

Respecto a los incidentes ocurridos, habla de una «excepción», aludiendo a que la ciudadanía ceutí «no es así». Asegura que han ocurrido en barriadas como Los Rosales y Hadú, «donde viven muchas personas honradas a las que no le gustan esos incidentes». Recuerda que la labor de la Policía Nacional es que estos no ocurran, y argumenta que por eso se han producido detenciones, despliegues y una actividad policial proactiva que van a seguir haciendo «para que todas las personas que viven en cualquier zona de Ceuta, puedan vivir en paz y en tranquilidad».

Hasta el momento se han producido diez detenciones y se han realizado distintas actas y recuerda que entre las personas detenidas ha habido, incluso, «algún reclamado judicial». Esta actuación es complementaria a la línea de investigación que están llevando a cabo para, cuanto antes, detener a los autores de la muerte de Ibrahim.

Nogueroles ha hablado de «autores», aunque asegura que no significa que haya varios, sino que pueda haber un autor material y alguno más que esté involucrado. «Nosotros tenemos clara la línea de investigación, no le podemos decir más», ha reseñado el jefe superior, que ha pedido tener paciencia y templanza para que los agentes puedan poner a disposición judicial al autor o autores de un delito de este tipo, ya que necesitan pruebas, autopsia, resultados, de los que hay que esperar: «las prisas no son buenas consejeras».

«Nadie puede pretender que recién ocurrido un delito, y más de este tipo como es una muerte, que al día siguiente lo tengamos resuelto, porque eso sería resolverlo mal y es lo último que queremos hacer«, ha subrayado Nogueroles, que ha indicado que se está haciendo de forma minuciosa, judicializado y siguiendo las directrices.

La Jefatura Superior de Policía de Ceuta ha notado estos días una gran colaboración ciudadana, por lo que han trasladado a la ciudadanía un mensaje de confianza para que colaboren «porque la seguridad es una cosa de todos». Por ello han señalado que van a potenciar un canal ya habilitado de información y comunicación hacia la Policía Nacional y aseguran el anonimato a quien colabore. «No sirve de nada decir que están quemando un contenedor en la puerta de mi casa, si luego no decimos quién lo está quemando». Piden que denuncie y prometen que eso se va a investigar.