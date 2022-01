El PP ha votado a favor de la propuesta de Vox en defensa de la ‘Ley Mordaza’ y de manifestar apoyo “sin fisuras” a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El resto de grupos acusan a la ultraderecha de “mentir” y “sembrar odio”, así como de utilizar a las FCSE para sacar rédito político

El Grupo VOX en la Asamblea de Ceuta ha defendido en Pleno una propuesta relacionada con la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’, solicitando “la retirada de cualquier iniciativa de modificación de esta ley que pueda vulnerar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en el ejercicio de sus funciones”. La propuesta ha sido aprobada con los votos favorables del PP.

La propuesta ha sido defendida por el diputado Francisco José Ruiz, que ha defendido que esta ley “es una herramienta de gran utilidad para las FCSE” y que con su reforma “lejos de proteger la libertad y derechos de los manifestantes pacíficos, blanquea la violencia callejera”.

La vicepresidenta de la Asamblea y diputada del PSOE, Cristina Pérez, ha rechazado esta “propuesta llena de mentira y falsedades. Se retratan solos con insultos y calumnias” porque, entre otras cosas, “la reforma no va a obligar a devolver a ningún manifestante a volver a su lugar de origen” y “no es cierto que se levante la prohibición imágenes de la Policía o la Guardia Civil. No elimina tampoco la necesidad de comunicar las manifestaciones”.

El PSOE asegura que esta reforma “no desampara a los agentes, los agentes tienen protección legal” y aportan datos “frente a las mentiras”, destacando que desde “el 2018 el Gobierno presidido por Sánchez ha creado más de 10.000 plazas de Policía y Guardia Civil. Se han invertido más 600 millones de euros en infraestructuras de seguridad. Se ha implementado el acuerdo de equiparación salarial en las FCSE. La subida salarial en 2020 fue un 20% y la renovación de los equipos de la Policía Nacional”

Fatima Hamed, del MDyC, ha destacado que pensaba que el diputado de Vox se iba “a levantar y pegar tres tiros” tras presentar su propuesta porque le “ha recordado a Tejero pero con claras recurrencias de Torrente”. La localista ha acusado a este grupo de ocultar con esta propuesta “el uso torticero y político” de las FCSE y además “mintiendo”, porque “ahora lo que se pretende es recuperar los derechos sociales y libertades cívicas que la derecha nos quitó”. Asegurando que “se va a seguir protegiendo a los miembros de las FCSE, a todos, cosa que ustedes no hacen que solo se colocan la banderita”.

El diputado de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, ha destacado que esto “es un ejemplo más de como la extrema derecha no viene aquí a presentar propuestas sino a sembrar odio”, insistiendo en que Vox no defiende a las FCSE sino que ellos “piden militarismo”. Votan en contra “porque me parece una obscenidad utilizar el trabajo” de policías y guardias civiles de esta manera.

Por su parte, Carlos Rontomé, del PP, ha defendido la conocida como Ley Mordaza que aprobó su partido asegurando que “de modo alguno se restringieron los derechos de manifestación y huelga sino que se creó un marco normativo para garantizar la seguridad. Los ataques a esta ley están basados más en intereses políticos y partidistas. Es una buena ley que ha cumplido con los objetivos planteado”. Por lo que los populares votan a favor de la propuesta de Vox, señalando que además coincide con una propuesta propia, destacando que “copian punto por punto propuestas del PP”.