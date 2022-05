Los animalistas ceutíes solicitan “que la Ciudad publique el Reglamento Regulador del parque de perros, como tienen el resto de autonomías”

A raíz de la denuncia ciudadana en relación al parque de perros, la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Ceuta y la Plataforma “Somos tu voz” han querido unirse para “compartir la indignación que produce la desdicha de una Administración que no ha sabido gestionar bien los tiempos y acondicionar el único espacio que hay en la ciudad para el disfrute de los perros”.

“Ya no es que existan cables sueltos, clavos oxidados, un césped antihigiénico, escasez de limpieza general, si no que en la zona supuestamente habilitada para los perros que por algún motivo, como una falta de socialización o una perra con el celo, no puedan estar en la zona común, hay una apertura por la que en más de una ocasión se han escapado los perros; y decimos supuestamente, – continúan la Protectora y la Plataforma-, porque ese espacio es usado para la carga y descarga y el almacenamiento de productos varios”.

“Exigimos la inmediata reparación de todos los desperfectos y no únicamente la remodelación de la zona dedicada para los perros anteriormente nombrados, también instamos a que ubiquen una entrada específica para esa zona con la idea de que un perro que necesite, por cualquier circunstancia, un espacio más tranquilo, no deba atravesar toda la zona común donde están el resto de los canes”, comentan desde la Plataforma y Somos tu Voz.

Por último, solicitan “que la Ciudad publique el Reglamento Regulador del parque de perros, como tienen el resto de autonomías”.