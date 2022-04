La seguridad y los altercados, así como el asesinato del joven Ibrahim Bouselham han sido parte central del discurso de Fatima Hamed, portavoz del MDyC, durante el debate de Estado de la Ciudad. Hamed ha afeado el silencio de las administraciones ante los «momentos dramáticos y preocupantes»

Fatima Hamed ha centrado su discurso sacar al Gobierno del país de las maravillas» y traerlo a «la cruda realidad», ya que para la diputada estamos viviendo «momentos dramáticos en la ciudad y tan preocupante es que ustedes no sean conscientes como que lo sean y no hagan nada». Hamed ha afeado que no se haya trasladado el pésame a la familia del joven asesinado de un disparo en la cabeza, «es obligación moral e institucional, Sr. Vivas», ha dicho.

Para Hamed, la respuesta de las autoridades ha venido «tarde y mal«, y ha vuelto a pedir que se active la policía de barrio y más presencia de la policía local en las barriadas periféricas. Además, ha calificado de «bochornosas» y de «vergonzosas» que las primeras palabras de sus portavoces al respecto hayan sido que “esperaban los disturbios posteriores al asesinato y que no tienen responsabilidad«.

«Sr. Vivas se suponía que usted era el Alcalde de todos, no de 4 gatos privilegiados. Y esta vez, ha dejado mucho que desear porque no se ha puesto ni un minuto en la piel de todas las personas que claman mayor seguridad«.

Hamed ha insistido en que «eso de “Más España, Más Europa” está muy bien pero sin olvidar que lo esencial es “Más Ceuta”, porque si no se trabaja, pero de verdad, por “Más Ceuta” no sirve de nada ni el “Más España” ni el “Más Europa”. ¿Cuál es el Plan para Ceuta? Que los privilegiados puedan seguir siéndolo y el resto de los mortales nos larguemos a “Más Europa”. “¿Ese va a ser su legado?»».

La portavoz del partido localista ha querido dar voz a las diferentes personas que piensan «que mientras los moros se maten entre ellos, y lejos del centro, a muchos les da igual; pero a nosotros no nos da igual, nos duelen todas las vidas, y siempre he pensado que aquí, la mayoría, teníamos eso más que claro, pero esta vez, su silencio ha dolido y ha calado mucho, hasta el alma». «Las instituciones están para dar seguridad, en todos los sentidos, a la ciudadanía» ha apuntado Hamed.

En otro orden de cosas, Hamed ha criticado que las diferentes legislaturas de Gobierno del PP «han sido 20 años de una política continuista, incapaz de dar soluciones a los problemas cotidianos de los ceutíes. Creen que aún están a principios del 2.000 donde el despilfarro era marca de la casa».

Fatima Hamed durante su intervención en el Debate de Estado de la Ciudad / Antonio Sempere

La crisis fronteriza

Hamed ha criticado que Vivas haya centrado su discurso en la crisis fronteriza y «ser la excusa perfecta para tapar la dejadez y desidia de su política continuista. Efectivamente el 2021 fue un año marcado por la crisis fronteriza, una crisis en la que, mientras unos arrimábamos el hombro porque Ceuta lo necesitaba, otros se dedicaban a boicotear el trabajo y aprovechar para “chupar cámara” porque no les importa ni Ceuta, ni su gente».

Educación, servicios sociales, empleo y barriadas

Antes de finalizar su primera intervención, Hamed ha preguntado que por qué desde la consejería de Educación «no se atienden a las peticiones en el ámbito de la Educación Especial«; también ha hecho un llamamiento al Gobierno para modificar los reglamentos de Servicios Sociales, ha criticado que el ayuntamiento continua sin Relación de Puestos de Trabajo y la utilización de la Reforma Laboral para despedir ya que «como hacían contratos precarios, han echado a trabajadores sociales, a maestros, ayudantes de guardería, cocineros y un largo etcétera»; también ha reprochado que el presidente no haya hablado del paro juvenil.

Sobre las barriadas ha espetado al secretario general de los y las socialistas ceutíes para que «presionen» al Gobierno para que actúe en las deficiencias de las que se quejan los vecinos.

150.000 euros en plantas

La portavoz del MDyC ha finalizado su intervención preguntando por el gasto de «cerca de 150.000 euros cada dos meses en plantas» o en relación a TRAGSA: «por qué sigue facturando una empresa sin contrato desde 2020 y dónde está el nuevo pliego de condiciones para la nueva licitación». También ha preguntado «por qué seguimos pagando lo que sea necesario a una empresa que no tiene como cláusula en el contrato penalización por no cumplir con los plazos».