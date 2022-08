La ultraderecha critica que los “islamistas” se “exijan prohibir” la corrida de toros anunciada en Ceuta. Fatima Hamed, política ceutí con velo, vuelve a ser el punto de mira de todos los ataques por posicionarse contra la tauromaquia

La polémica está servida. Para algunos no hay mejor defensa que un buen ataque y tras el anuncio de que se va a celebrar una corrida de toros en Ceuta y sus numerosas reacciones, la ultraderecha ha aprovechado la ocasión para cargar contra la comunidad musulmana y la Fiesta del Sacrificio.

Llevar el velo o tener según qué nombre de origen árabe implica que no se pueda opinar de ciertas cuestiones de actualidad en Ceuta, ciudad donde la mitad de la población es musulmana, sin recibir ataques. Un nuevo ejemplo es el debate generado durante este fin de semana tras el anuncio de la celebración de la corrida de toros el próximo 18 de septiembre que ha acabado con Fatima Hamed, política musulmana con velo y portavoz del MDyC, como objeto de críticas.

Aunque este debate viene de lejos en España y hay otros políticos y numerosos ciudadanos ceutíes, de diferentes religiones o creencias, que se han manifestado en el mismo sentido, la cara de Hamed se encuentra hoy como portada de una publicación en el medio digital ‘Okdiario’, fundado y dirigido por Eduardo Inda y definido como “ultraderechista”, titulada «Los islamistas que sacrificaron 4.500 corderos exigen ahora prohibir una corrida de toros en Ceuta». Hamed compartió el enlace de la recogida de firmas para parar la corrida de toros y señalar que vamos “para atrás como los cangrejos”.

La lógica es la siguiente: como los musulmanes sacrifican a miles de corderos durante el Eid al-Adha, no pueden manifestarse en contra de la tauromaquia. Las respuestas por redes sociales apuntan que no son prácticas comparables, ya que el sacrificio en el rito musulmán es rápido y el animal no sufre, mientras que en una corrida de toros consiste en horas de espectáculo en las que se utilizan armas blancas, como los estoques y las banderillas, que se van clavando en el cuerpo del animal hasta que se consigue acabar con la “faena” y matar al toro. “¿Está usted comparando el sacrificio de un cordero, que tarda 10 segundos, con 4 horas de maltrato sangriento a un toro? No es cultura es tortura”, señala un ceutí en los comentarios de una publicación de Hamed.

Todavía no ha habido manifestación al respecto por parte del Gobierno local, que es el encargado de dar las autorizaciones y permisos para que este evento se pueda celebrar. Los animalistas ya han anunciado que saldrán a la calle.