Las puertas de la Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta presentaban esta mañana una gran afluencia de público ante gran cantidad de cortes de luz sin enviar ninguna notificación previa, algunos de los vecinos denuncian que no es la primera vez que les cortan la luz sin avisar y que se acumulan hasta siete facturas sin pagar y sin que le sean reclamadas al cliente. Algunos de estos cortes afectan a familias y empresas

La Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta presentaba esta mañana una imagen que refleja una problemática que afecta a decenas de ciudadanos en la ciudad autónoma: los cortes de luz a sus clientes sin avisar, la mayoría por falta de pago de las facturas, pero sin ningún tipo de notificación y/o alerta sobre la falta de pago de las mismas.

En las denuncias ciudadanas de las que se hace eco El Foro de Ceuta, se trata de una responsabilidad directa de la comercializadora, que los está realizando sin ninguna información previa, ni certificada a los clientes.

De hecho, la comercializadora, Empresa de Alumbrado de Ceuta, debe realizar los cortes de luz cuando hay dos facturas pendientes, tras el envío de un primer aviso de impago y el vencimiento del nuevo plazo para abonar la factura -máximo de 20 días-, la comercializadora emitirá un segundo aviso mediante burofax o carta certificada para asegurarse de que el cliente la recibe en mano.

Sin embargo, lo que denuncia una empresaria de la zona centro es que «se han acumulado hasta siete facturas impagadas y no he recibido ninguna notificación por parte de la empresa, ni burofax, ni carta certificada. No era consciente de que no se estaban pagando las facturas, y me he encontrado sin poder ejercer mi actividad, creándome serios problemas con algunos clientes y teniendo que cancelar reuniones». Esta empresaria critica además que el corte de luz se haya realizado también sin previo aviso, incumpliendo así con la normativa.

Semana de la pobreza energética

Justamente este lunes comienza la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, en la que alrededor de 30 organizaciones se unen un año más para exigir soluciones con varias actividades reivindicativas, bajo el lema «La pobreza energética mata». Además, el 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social y estas organizaciones consideran que no hay mayor injusticia social que la relación directa entre el nivel económico y el impacto en la salud y calidad de vida. “En definitiva, en el derecho a una vida digna”, exponen. La sociedad civil no es culpable de sufrir pobreza energética, sino víctima del modelo: el problema está en asumir la energía como un producto financiero y no como un derecho.

Ceuta Ya! denuncia que ha recibido multitud de quejas ante la llegada en los últimos días de varias facturas de la Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta de forma simultánea. Recibos que, según indica el partido localista liderado por Mohamed Mustafa, en algunos casos llegan a acumular hasta tres períodos consecutivos, lo que provoca «serios problemas» a la hora de afrontar estos pagos.

Los localistas ya lo han denunciado

Ceuta Ya! denunciaba hace unos días que ha recibido multitud de quejas ante la llegada en los últimos días de varias facturas de la Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta de forma simultánea. Recibos que, según indica el partido localista liderado por Mohamed Mustafa, en algunos casos llegan a acumular hasta tres períodos consecutivos, lo que provoca «serios problemas» a la hora de afrontar estos pagos.

Desde el grupo parlamentario señalan que este problema se complica más «cuando las órdenes de cobro se cruzan con las de corte de suministro por impago«. «Hay quien ha visto cómo le desengachaban de la red sin previo aviso y sin saber por qué, o nada más recibir noticia y sin poder hacer nada por poder solucionar su situación de morosidad desconocida«, señala Mustafa.

La CNMC investiga a comercializadoras eléctricas por no emitir facturas desde junio

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunciada el pasado mes de noviembre de 2021 el inicio de la investigación que FACUA-Consumidores en Acción le requirió en septiembre sobre el comportamiento de las comercializadoras y distribuidoras eléctricas que han dejado de emitir millones de facturas o lo han hecho con errores.

La asociación se dirigió a Competencia para pedirle que evaluara si las empresas habían actuado de forma negligente ante el enorme caos de facturación del que han sido víctimas los usuarios.

El origen de las anomalías se encuentra en que las distribuidoras han sido incapaces de adaptarse al nuevo sistema de peajes y cargos regulados en vigor desde este junio, provocando que no faciliten a las comercializadoras los datos de facturación o lo hagan con errores. Con ello, multitud de clientes llevan desde entonces sin recibir las facturas o lo han hecho con cantidades irregulares que tienen que corregirse.

FACUA, además, también pidió un investigar un problema informático en Endesa que derivó en que desde septiembre del año pasado haya dejado también de emitir y cobrar millones de facturas.

Prácticas negligentes

En su solicitud a Competencia, FACUA pidió investigar el alcance de las dos situaciones y evaluar si las compañías responsables han actuado de forma diligente o, por el contrario, están incurriendo en prácticas negligentes ante la enorme demora en resolverlas. Así, la asociación advertía de que el error informático de Endesa se inició hace ya un año y es una incógnita si a fecha de hoy está totalmente resuelto. En cuanto al caos en la emisión de facturas derivado de la nueva estructura de peajes y cargos en tres tramos horarios, recuerda que las distribuidoras conocían que iba a ponerse en marcha con muchos meses de anterioridad.

«Los problemas de las distribuidoras para adaptarse a los cambios regulatorios están provocando que los consumidores acumulen importantes deudas y desconozcan si les aplican las tarifas correctas, lo que supone una situación de enorme indefensión. Algo que adquiere especial gravedad teniendo en cuenta que la propia CNMC ha anunciado, ocultando los nombres, que determinadas comercializadoras han inflado ilegalmente sus tarifas aprovechando los cambios en los peajes y cargos regulados de junio», aseguran desde FACUA.

Pago prorrateado

FACUA advierte de que si se ha producido un funcionamiento incorrecto de los contadores o un error de tipo administrativo que haya provocado retrasos en la facturación o el cobro de cantidades inferiores a las que correspondían, los consumidores tienen derecho a realizar los pagos «en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el error». Así lo recoge el artículo 96 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

En el caso de que se hubieran facturado cantidades superiores a las debidas, deberán devolverse íntegramente «en la primera facturación siguiente, sin que pueda producirse fraccionamiento de los importes a devolver». Además, los consumidores no tienen que abonar ninguna cantidad facturada con más de un año de retraso.

FACUA advierte a los consumidores que reciban facturas atrasadas de que pueden rechazar los cargos en sus entidades bancarias y dirigirse a sus comercializadoras eléctricas para solicitar el pago prorrateado en el mismo número de meses que haya durado el error de facturación.