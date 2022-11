El sufragio será entre las 9:00 y las 13:00 horas en la sede de la FPAV (frente al antiguo Hospital Militar). Los afectados denuncian que tendrán que votar sin conocer las condiciones con las que pasarían

Los y las trabajadoras de las Brigadas Verdes someterán a referéndum este miércoles la permanencia en la FPAV o, por el contrario, la integración a TRAGSA, esta última, a propuesta por la Ciudad. El sufragio se llevará a cabo el día 30 de noviembre entre las 9:00 y las 13:00 horas en la sede de la FPAV (frente al antiguo Hospital Militar).

Los afectados denuncian que tendrán que enfrentarse a la votación sin conocer, siquiera, las condiciones en las que se llevaría a cabo la integración. El ‘sí’ será para votar a favor de la propuesta de la Ciudad de integrarse en TRAGSA y, por el contrario, el ‘no’, significará la negativa a esta propuesta de integración.

Esta integración pone en juego algunas cuestiones importantes como es la antigüedad laboral de trabajadores que acumulan hasta 15 años en las Brigadas Verdes, entre otras. «Yo no puedo ir a un sitio sin que nadie me asegure en qué condiciones voy, ya sean buenas o malas, me interesen más o menos, pero tenemos que saberlo», explicaba hace unos días uno de los trabajadores afectados.