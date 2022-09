El Banco de Alimentos de Ceuta no ha tenido problemas de stock gracias al aumento de la subvención de la Ciudad Autónoma solicitado por el PSOE, pero las donaciones han descendido en un 88 por ciento en el último año. Actualmente atienden a unas 15.000 personas

Los Bancos de Alimentos de toda España se están viendo notablemente perjudicados a causa de la inflación y el de Ceuta no es una opción. En el último año ha visto como la recaudación a través de donaciones cae en un 88 por ciento debido a la subida de precios, lo que ha hecho que también cambie el perfil de personas que reciben ayuda de esta entidad.

“Nos estamos abasteciendo gracias a la Ciudad y a los partidos que votaron al favor de subirnos la subvención este año para poder comprar alimentos. Con eso, que nunca lo habíamos hecho, estamos subsistiendo. Además de la ayuda de los Bancos de España y especialmente de Banco Sol de Málaga. Aquí en Ceuta no ha faltado nada durante la pandemia ni hasta ahora, los almacenes están repletos”, explica Pedro Mariscal, presidente del Banco de Alimentos. Fue a petición del PSOE que se introdujo en los últimos presupuestos una partida presupuestaria de 200.000 euros para esta entidad, aumentando en 80.000 la del año pasado.

Pedro Mariscal, presidente del Banco de Alimentos de Ceuta

Además, Mariscal señala que en la época previa a la pandemia el perfil de personas que venían a recoger de alimentos entre 50 y 60 años, actualmente hay muchas más parejas jóvenes con hijos. “Son de entre 25 y 35 años, parejas con niños pequeños. La guerra de Ucrania está afectando al mundo entero y estamos muy mal en productos lácteos y comidas de bebés”, señala Mariscal. “El perfil ha cambiado porque antes los matrimonios jóvenes estaban trabajando y tenían otras ayudas, pero ahora se han encontrado con que ha subido el nivel de vida, sube la luz, el agua… muchos no llegan”, lamenta.

La demanda ha subido entre un 4 y 5% este año, atienden actualmente a unas 15.000 personas, tanto a través de las asociaciones colaboradoras como de las personas que son asistidas desde la Consejería de Servicios Sociales.

El problema de la carne no ‘halal’

El mayor reclamo actual del Banco de Alimentos de Ceuta son donaciones en materia de productos lácteos y para bebés, pero también en nuestra ciudad se encuentran con el problema particular de los alimentos que no son ‘Halal’. Es decir, todo aquello que lleva carne que no ha sido elaborada por el rito que establece la religión musulmana.

Un 70% aproximadamente de los beneficiarios pertenecen a la comunidad musulmana y la gran mayoría no acepta los alimentos que no son halal. “Nos han donado pizzas o tenemos palets enteros de comida precocinada, pero no los podemos repartir entre esta población porque lleva carne”, explica.

“Hay niños pequeños que están necesitados y no podemos repartirles potitos de pollo… tienen que ser de frutas o verduras, pero nosotros no podemos pedir a las personas que nos regalan que todos sean sin carne. Es una lástima que muchos no se puedan repartir”, apunta Mariscal. Desde el Banco de Alimentos de Ceuta piden “tanto al pueblo cristiano como el musulmán, tenerlo en cuenta, que el hambre no se ve, pero está”.