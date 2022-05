El PSOE ha presentado una interpelación sobre la atención de Servicios Sociales a los usuarios en riesgo de exclusión social, destacando que no han cumplido su compromiso adquirido con los realojados de las naves del Tarajal y denunciando que están “malviviendo” en pensiones de la ciudad

Sumaya Ahmed, diputada del PSOE, ha presentado este jueves en sesión de control al Gobierno ha presentado una interpelación sobre la atención de la Consejería de Servicios Sociales a sus usuarios. “Uno de los compromisos de los socialistas es y será siempre velar por los más desfavorecidos”, ha destacado, preguntando por las familias que no tienen “ni acceso ni asesoramiento adecuado” sobre las ayudas.

Dunia Mohamed, la responsable de la Consejería de Servicios Sociales, ha explicado que ahora mismo hay bajo los recursos de la ciudad dos familias desfavorecidas, de cinco miembros cada una, en dos pensiones de la ciudad “todos en la misma habitación”. Además, asegura que ambas reciben alimentación a través de la ONG Luna Blanca, al igual que las personas que estaban hasta hace un mes alojadas en las naves del Tarajal, que están también en pensiones en habitaciones triples.

Mohamed no ha podido ofrecer datos concretos del presupuesto, debido a que son partidas de emergencia que facturan a través de entidades sociales. Para las familias ucranianas, “se ha establecido un procedimiento excepcional donde todas las personas puedan acceder al catálogo de ayudas de la ciudad”.

La socialista, en respuesta, ha destacado que “la solución de meter a estas personas en un hostal no es la adecuada, adquirieron un compromiso con estas personas, sobre todo las de estaban realojadas en las naves, y sabemos que las quejas son muchas. No solamente depende de la falta de personal y que no se pueda dar soluciones a todos, sino que hay que hacer las cosas de otra manera”.

Además, Ahmed ha dicho que tienen conocimiento de “tratos vejatorios” a estas personas en riesgo de exclusión social, a los que les dicen que “no sean tan desagradecidos, que se conformen con lo que hay”. Desde el PSOE insta a que ayuden de manera real a estas personas y no permitan que sigan en estos hostales “malviviendo, mal duchándose y mal todo”.

Por último, la consejera ha finalizado el debate asegurando que desde la Consejería no se trata mal a los usuarios, a los que se “intenta” con los recursos de los que se dispone.