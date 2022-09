A raíz de una publicación con la convocatoria de la asamblea abierta de la Plataforma Feminista de Ceuta que tendrá lugar este jueves a las 18:30 horas en la Biblioteca Pública ‘Adolfo Suárez’, han sido numerosos los comentarios de distintos perfiles de la red social de Facebook que se han dirigido con desprecio a las activistas. Flojas, locas del coño, payasas, son algunas de las lindeces que se han podido leer en el muro

Si ya de por sí es complicado sostener un colectivo feminista en una ciudad tan peculiar como Ceuta con respecto a su situación geográfica, su tamaño, etc., más aún lo es cuando quienes deciden dar el paso para luchar contra las violencias hacia las mujeres se ven sometidas a las hogueras de las redes sociales. Flojas, locas del coño, payasas, son algunas de las lindeces que se han podido observar a raíz de una publicación con la convocatoria de la asamblea abierta de la Plataforma Feminista de Ceuta que tendrá lugar este jueves en la Biblioteca Pública ‘Adolfo Suárez’.

«Así pillan más subvenciones, tiene lógica», ha comentado un joven en el muro de Facebook. Más adelante, una chica se preguntaba «Se busca??? Más gente, más mujeres, MAS RADICALES????Pena dais y lo peor es haya gente que se crea vuestras ideas, eso no es feminismo». Un comentario de otra mujer señalaba que «A mi no me representais, guapas¡¡¡… vergüenza os tendría que dar a todas con tanto desprecio hacia los hombres. De donde habéis nacido ….de un huevo de gallina??, Es q no tenéis padre?….A los hombres hay que quererlos, mirarlos ,cuidarlos y respetarlos de igual manera que ellos a nosotras. No metáis a todos en el mismo saco. Un 016 para la mujer y un 017 para el hombre…y el o la que se pase de la línea roja …a los juzgados de igual manera. Vale ya de tanto atacar a los hombres. Y venga . .a trabajar!!!!». Y así un sinfín de comentarios despectivos y peyorativos contra el colectivo feminista que hacen de escarno público.

Son numerosas las mujeres que han trasladado a la Plataforma Feminista de Ceuta su miedo a significarse a favor del feminismo en esta ciudad al ver la respuesta de la sociedad en los muros de las redes sociales. «Tengo miedo de que las agresiones verbales y escritas puedan ir a más cuando vamos por la calle», explica una activista feminista. Otra compañera confiesa que no hace público su posicionamiento feminista por temor a señalarse en el entorno laboral.

Recordamos que este jueves 29 de septiembre hay una Asamblea Abierta Feminista en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez a las 18:30 horas organizada por la Plataforma Feminista de Ceuta, quien anima a las mujeres de la ciudad autónoma a que acudan.