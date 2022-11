Este evento, organizado por la federación de tenis de Ceuta junto con el Instituto Ceutí de Deportes, el diario Marca y la marca Wilson, ha acogido a 48 participantes de las categorías sub 12, sub 14 y sub 18, tanto de masculino como de femenino

El torneo de tenis RPT Marca Juniors Cup ha tenido lugar a lo largo de este fin de semana, desde el viernes 28 hasta la mañana de ayer domingo 30 de octubre en las pistas del Club de Tenis y Pádel Loma Margarita.

Este evento, organizado por la federación de tenis de Ceuta junto con el Instituto Ceutí de Deportes, el diario Marca y la marca Wilson, ha acogido a 48 participantes de las categorías sub 12, sub 14 y sub 18, tanto de masculino como de femenino.

A las 10:00 horas comenzaron los enfrentamientos con finales sub-12. A continuación tuvieron lugar las sub-14 y finalizaron con las sub-18. Seguidamente, en torno a las 13:00 horas, tuvo lugar la entrega de trofeos para los campeones y finalistas. Para esta entrega asistieron el Consejero de Fomento y Turismo y presidente accidental del ICD, Alejandro Ramírez; el presidente de la Real Federación española de Tenis, Miguel Díaz; el presidente de la Federación de Tenis de Murcia, José Alcolea; y el presidente de la Federación de Tenis de Ceuta, Yassin Harrus.

Resultados del RPT Marca Juniors Cup:

Sub-12 femenino: Ana Luque Perona vs Natalia Ortega (6-0/6-0).

Sub-12 masculino: Fernando Fontan vs Louis D’Auzac (6-0/6-1)

Sub-14 femenino: Georgina Juchi vs Martina Botas (3-6/6-4/6-4)

Sub-14 masculino: Alejandro Hernández vs Jorge Gómez (7-5/7-5)

Sub-18 femenino: Elena Lobo (4-6/6-3/6-2)

Sub-18 masculino: Sergio Ramírez vs Carlos Rojas (7-5/7-6)