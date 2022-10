Un grupo de ciudadanos se ha concentrado a las puertas del Ayuntamiento para protestar por la exclusión en la lista de Plan de Empleo de técnicos incluidos en años anteriores como los de Educación Infantil o Administrativos

El descontento de las personas excluidas en el Plan de Empleo publicado esta semana por la Ciudad se ha materializado en una concentración celebrada este viernes a las puertas del Ayuntamiento. Un grupo de ciudadanos se ha reunido para protestar por el cambio de criterio que ha dejado fuera a técnicos que habían trabajado años anteriores.

“El motivo esencial es que han sacado de lista a profesionales como técnicos de Educación Infantil y Administrativo, así como profesores de Infantil. No lo entendemos y llamamos a que nos convoquen, si siempre han contado con nosotros y somos tan necesarios, ¿por qué no has sacado?”, ha señalado Yolanda Martínez, una de las afectadas.

Concentración de personas excluidas en el Plan de Empleo / ANTIONIO SEMPERE

Hay más de 70 personas afectadas solo en materia de Educación Infantil. “No tenemos ninguna idea política, solo que no entendemos los criterios y venimos a pedir explicaciones”, ha añadido. Algunos de los perjudicados han contactado con “responsables políticos”, señalando que se reunirán próximamente con ellos para tratar el asunto y recibir una respuesta.