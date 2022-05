Delegación del Gobierno recuerda que el visado especial les posibilita permanecer en Ceuta solamente un día y está concebido para que estas personas realicen la expedición de su tarjeta en la Oficina de Extranjería. En cuanto a los trabajadores y trabajadoras transfronterizas que están en Ceuta, quienes podían salir ya lo han hecho, sin embargo, quienes tienen su documentación sin renovar no ven clara esta nueva fecha, así como la encrucijada de trámites burocráticos

A partir de las 00:00 horas de esta noche se inicia la segunda fase de la apertura de la frontera del Tarajal, una apertura «gradual y ordenada», acordada por España y Marruecos. Alrededor 150 trabajadores y trabajadoras transfronterizos podrán acceder a Ceuta con el visado especial que les habilita para entrar en nuestra ciudad. Delegación del Gobierno recuerda que este documento les posibilita permanecer en Ceuta solamente un día y está concebido para que estas personas realicen la expedición de su tarjeta en la Oficina de Extranjería. Asimismo, informan que los trabajadores que ya tienen toda su documentación al día (TIE) no precisan de visado para cruzar la frontera y recuerdan que para el acceso a Ceuta es preciso aportar, además, el pasaporte y certificación sanitaria en relación al covid.

El colectivo de trabajadores y trabajadoras transfronterizas se han vuelto a concentrar este lunes en la Plaza de los Reyes frente a la Delegación del Gobierno. La portavoz, Rachida Jraifi, ha explicado que ya hay varios compañeros que se han ido porque tienen su tarjeta en vigor así como su resguardo para entrar y salir sin problema. Sin embargo, quienes continúan en Ceuta es porque no tienen la documentación renovada para poder salir. Jraifi recuerda que tienen una cita concertada con la Delegación del Gobierno que estaba prevista para la semana pasada y aún no ha tenido lugar.

«Las personas que tienen el pasaporte caducado tienen que ir para renovarlo», admite la portavoz, que insiste en que se sienten «perdidos» en esta situación. «Con este permiso tienes que renovar el pasaporte y después pedir el visado, con el visado tienes que pedir cita en Extranjería y con esta cita ya puedes entrar para sacar la huella y tener el resguardo«, subraya la transfronteriza.

Mochen Ait, trabajador transfronterizo, denuncia que su empleador no va a poder esperarle durante los dos meses que pueden tardar en llevar a cabo estos trámites, lo cual supone un obstáculo para quienes han permanecido aquí. Asimismo, ha afeado que los límites horarios para entrar y salir de Ceuta les asfixian, ya que hay quienes tienen que salir a las 2:00 horas de la madrugada y quienes entran desde las 4:00 horas por motivos laborales.

Esta no será la última concentración, pues no dejarán de manifestarse cada lunes frente a la Delegación del Gobierno mientras no tengan una solución a su problema.