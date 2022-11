Así lo ha denunciado el Colegio Oficial de Psicología a El Foro de Ceuta, que afirma que la Consejería de Servicios Sociales tiene los fondos asignados por el Gobierno Central, a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sin embargo, este año no han renovado la subvención, pese a que el Colegio ha estado prestando el servicio hasta agosto del presente año

La decana del Colegio de Psicología de Ceuta, Dolores Escalante, ha denunciado a este medio la gravedad de que las víctimas de violencia de género no cuenten con un servicio de psicología de emergencia, en horario de tarde, noche y fines de semana, tras la falta de pago y de renovación del convenio que tiene la Ciudad con el Colegio.

Este proyecto, que tiene como objetivo «ofrecer atención psicológica de emergencia, y especializada a mujeres, niñas y niños que sean víctimas de Violencia de Género en la Ciudad Autónoma de Ceuta», se enmarca dentro de las medidas contempladas en el Eje 3 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género dirigidas al “perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección que se ofrece a las mujeres víctimas de la violencia de género y a sus hijos e hijas”.

Se trata un servicio de atención psicológica de urgencia especializada y permanente dirigida a las mujeres, niñas y niños que sean víctimas de Violencia de Género en la ciudad autónoma de Ceuta, que se lleva desarrollando desde 2020, pero que este año «la consejera y el interventor han dicho que no se puede realizar porque no se pueden pagar las guardias«. Pero, hasta este 2022 no se había presentado ninguna pega a un proyecto que está pagado con fondos estatales. Además, Escalante recuerda que otras comunidades como Castilla y León y Galicia «prestan este servicio y los Colegios no tienen ningún problema con los cobros de las guardias».

El servicio está compuesto por un equipo de profesionales de la Psicología especializados en atención psicológica a víctimas de Violencia de Género «quienes de manera permanente y continuada durante los 365 días del año establecen un sistema de guardias para atender aquellos casos en los que sea requerida su intervención», relatan los convenios firmados hasta el momento, así como el mismo de este 2022.

Escalante denuncia también la «falta de implicación» por parte de la Ciudad a la hora de darle publicidad y visibilidad al servicio que prestaba el Colegio, «la ciudadanía y las víctimas no saben que existe este servicio, aunque nosotros hemos hecho tarjetas para que las tenga la Policía Nacional y que las víctimas que lo requieran puedan llamarnos a cualquier hora». La decana del Colegio de Psicología asegura que «la Ciudad no ha puesto los medios para que se publicite».

Este servicio tenía una dotación de 30.000 euros anuales, provenientes del Pacto de Estado, y durante este año el Colegio de Psicología ha estado prestando el servicio hasta agosto, momento en el cual las víctimas han dejado de contar con el mismo, por la falta de pago por parte de la Consejería de Servicios Sociales, de la que es titular Dunia Mohamed, bajo la excusa de que «no se pueden pagar las guardias», según denuncia Escalante a El Foro de Ceuta.