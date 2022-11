La compañía de teatro Las Poderosas combate la violencia de género a través de obras con un potente contenido político

Por Andrea Sánchez

Las Poderosas Teatro nace como una asociación integrada por mujeres sobrevivientes de violencias a inicios del año 2008. La compañía artística de Guatemala utiliza las artes escénicas como herramienta de sanación, transformación social y empoderamiento de niñas, jóvenes y mujeres. Las actrices forman parte de las propias comunidades mayas, xincas, garífunas y mestizas y representaron, en Madrid el 17 de noviembre, dos obras teatrales de 30 minutos de duración cada una: Las Poderosas e In la k’ech / Yo soy otra tú. En sus entrevistas con AmecoPress, Lesbia Téllez y Telma Sarceño, ambas actrices de la compañía, han aportado sus experiencias en las tablas y cómo estas las han llegado a empoderar.

El grupo de teatro imparte talleres desde el año 2011, con la finalidad de compartir con otros colectivos y organizaciones de mujeres esta herramienta tan enriquecedora y de sanación personal. Uno de los retos que se proponen consiste en fortalecer colectivos y sensibilizar y concienciar a la sociedad contra la violencia hacia las mujeres. Lesbia Téllez afirma: “lo que hacemos es utilizar el teatro biográfico documental, es nuestra vida puesta en escena precisamente para sensibilizar”.

Uno de los objetivos más importantes para el grupo de teatro se basa en “transitar del silencio a poder hablar en público y ser lideresas comunitarias”. Es muy importante el valor de la palabra para ellas, como señala Telma Sarceño “en mi caso, yo no hablaba de hecho todavía no me gusta hablar, pero en el escenario sí hablo”, también añade: “la palabra es bien importante, porque descubrimos que es diciendo las cosas como se van sanando y se van transformando, sino las dices están ahí guardas y causando dolor y angustia”.

Ambas actrices confiesan lo gratificante que es tomar la palabra y hacer visibles estas situaciones de violencia, que no pueden pasar desapercibidas. Tal y como señala Lesbia: “la palabra es valiosa, nos han enseñado a estar calladas, a no decir nada, el teatro nos dio la oportunidad de hablar y poder expresarnos (…), nuestra opinión vale”. Telma también resalta el papel de la interpretación como vía liberadora: “expresarlas en dibujos, en el cuerpo, en la mirada, no solo es la palabra dicha, sino la palabra expresada, la palabra corporal, el hecho de decir mucho con tu persona, con tu ser”.

Lesbia Téllez: “El teatro nos dio la oportunidad de hablar y poder expresarnos, nuestra opinión vale” / Cedida

Telma Sarceño: “queremos que haya réplicas, algo así como un tejido, que cuantas más puntadas haya más grande se haga el tejido”

Además, el teatro es para ellas una forma de construir autonomía, “transitar del pedir permiso a ejercer liderazgo comunitario”, señala la compañía. Como Telma añade: “nos han enseñado a vivir para otras personas, no para nosotras mismas”, por ello conciben el teatro como una herramienta de empoderamiento, como una potencia emancipadora. “El teatro es una vía de expresión, lo que no se puede decir en el común se dice en el teatro”, puntúa Telma.

Las Poderosas Teatro crearon a sus inicios una pieza, que recibía el mismo nombre del grupo, “fue a partir del nombre, cuando surge el personaje de La Poderosa, que es una luchadora”, afirma Lesbia. Para estas luchadoras, el símbolo de la máscara es fundamental, se ha convertido en un icono del grupo. La actriz también declara: “al final de la escena de Las poderosas, las hijas del personaje le piden la máscara y ellas se convierten también en niñas luchadoras, es un símbolo importante para nosotras”.

Fue a partir de esta obra cuando las criaturas de las actrices empezaron a participar en la interpretación. De esta forma, desarrollan un trabajo donde lo biográfico se cruza con lo ficcional. Telma explica cómo comenzó esta inclusión de las niñas y los niños: “los llevaban a los ensayos a todo lo del proyecto del teatro (…) eran tres o cuatro pequeñitos y se daban cuenta de todo, participaban o si faltaba alguien decían `yo puedo hacer ese papel, porque ya me lo sé´ y así se fueron involucrando, el director vio toda esa riqueza y los puso en una obra”.

Su proyecto teatral envuelve un carácter político, “es un teatro político, de denuncia, ha sido importante, visibilizar las problemáticas, pero también lanzar estas propuestas de cambio”, según indica Lesbia. De hecho, la obra que representan en Madrid, In la k’ech / Yo soy otra tú, presenta una marcada naturaleza de protesta, ya que relata la vida de mujeres defensoras de la tierra, una acción enormemente criminalizada en Guatemala. Lesbia describe la construcción de la obra y señala que: “se hizo una investigación con defensoras de tres departamentos en Guatemala, donde ellas contaron sus historias y compartieron su lucha en sus territorios, es a partir de esta investigación que surge la obra, cómo llevar estas voces a escena y poder sensibilizar al público”.

Las Poderosas Teatro: “La relación de las mujeres con la tierra y con la vida es tan natural y orgánica que no va a desaparecer nunca. La vida está en los cuerpos y en sus historias, si vulneran a una, vulneran a todas”

Telma destaca lo que supuso interpretar esta pieza para ella: “para mí fue un reto, porque yo pensaba que era algo bien potente que nos hayan buscado a nosotras para darle cara a lo que ellas hacen, al peligro al que ellas se exponen, al amor que tienen a la tierra y a las costumbres”.

Las Poderosas Teatro seguirá abriendo espacios de diálogo y redes de apoyo entre mujeres. Continuarán reflexionando y sensibilizando en lucha contra la violencia de género. Además, el mes de noviembre estarán de gira por España, con el objetivo de presentar su primer libro ilustrado. En él se narra la historia del grupo de teatro y los principios que las impulsan a seguir actuando.