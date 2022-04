Amor es el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Durante su charla, ‘El autónomo como pilar de la economía’, ha asegurado que en su «libreta» de la negociación con el Gobierno de España lleva «apuntada y en mayúsculas a Ceuta, porque muchos autónomos tienen una bonificación del 50% en las cotizaciones a la Seguridad Social y tienen que seguir teniéndolo»

La Confederación de Empresarios de Ceuta ha organizado un encuentro con el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Lorenzo Amor. Este encuentro denominado ‘El autónomo como pilar de la economía‘, ha tenido lugar este mediodía en la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta ‘Adolfo Suárez’; y ha estado dirigido principalmente a empresarios y autónomos de nuestra Ciudad.

«Para el tejido empresarial de Ceuta es una magnífica oportunidad para conocer de primera mano las importantes reivindicaciones del colectivo de autónomos, así como las últimas novedades y avances en materia de negociación con el Gobierno que pueden afectar a las cuotas de los autónomos en un futuro cercano», aseguraban desde el CECE.

La presidenta de la CECE, Arantxa Campos, ha agradecido la presencia de Lorenzo Amor en nuestra ciudad para hablar sobre los problemas y las negociaciones que mantiene con el Gobierno para mejorar las condiciones de los autónomos. Por su parte, Amor ha hecho un balance sobre la situación que está viviendo España con respecto al empresariado. El presidente de la ATA y vicepresidente de la CEOE ha hablado de las buenas noticias en cuanto a la apertura de la frontera comercial, pero también de la inquietud en el mundo empresarial.

«Todo lo que no sea bajar impuestos y aliviar cargas a los empresarios, es difícil», ha señalado Amor, que ha recordado que la inflación está en 8’4 puntos y la subyacente en 4,4 puntos. «Esto es un problema para los empresarios que no está repercutiendo en el incremento de costes», ha valorado. Sin embargo, habla de la incertidumbre con respecto a los empresarios españoles y reconoce que son más pobres que antes de la pandemia, algo que ha hecho tirar de ahorros, solicitar créditos e incluso cerrar empresas al no poder hacerse frente a la factura de la luz.

«Los autónomos somos la espina dorsal de la economía y del empleo», ha remarcado, reivindicando que se debería de contar más con el empresariado. El presidente de la ATA anima a la sociedad y confía en salir de esta situación con el esfuerzo general y con las ayudas a empresas y autónomos. Por último, ha asegurado que en su «libreta» de la negociación con el Gobierno de España lleva «apuntada y en mayúsculas a Ceuta, porque muchos autónomos tienen una bonificación del 50% en las cotizaciones a la Seguridad Social y tienen que seguir teniéndolo»