El mundo no puede permitir que sus líderes consideren los derechos humanos como una idea secundaria o como un instrumento de la geopolítica, dice Volker Türk y lanza una nueva iniciativa que busca fortalecerlos. Afirma también que pese a tantas crisis aparentemente “insolubles”, todavía se pueden encontrar soluciones y llama a no ignorar las crisis que no llegan a los titulares