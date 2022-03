Redondo y Verdejo han interrumpido a la portavoz del MDyC, protagonizando un nuevo enfrentamiento que ha supuesto la suspensión momentánea del Pleno en un receso. “Son unos salvajes e “impresentables”, ha dicho Hamed, que les ha invitado a irse si consideran que la Asamblea es un teatro porque aquí “no hay cabida para dictadores”

Segundo gran enfrentamiento durante la sesión plenaria extraordinaria celebrada este jueves. Durante el debate de una propuesta del PSOE sobre el bienestar animal, Vox ha sacado el tema del sacrificio de borregos y la sentencia que ha absuelto a los acusados de matar a una vaca en la calle.

En su turno, Fatima Hamed (MDyC) ha criticado que la ultraderecha “haya atacado a todo un poder judicial, a una Fiscalía, sin sonrojarse. Ha mentido, ¿usted sabe lo que es eso de la separación de poderes y el respeto a los pronunciamientos judiciales?”. Ante estas palabras, Carlos Verdejo (Vox) se ha exaltado y a voces ha interrumpido el turno de palabra, iniciando un enfrentamiento al que se sumaba su compañero Juan Sergio Redondo. Vivas les ha dicho que “su comportamiento es irracional. En el debate las personas se tienen que aludir”.

Ante la imposibilidad de continuar, Hamed destacaba la “poca vergüenza” y “falta de respeto” de los diputados de Vox, que son unos “salvajes” e “impresentables”. Redondo, que levantaba la voz e interrumpía sin tener el uso de palabra, invitaba a Vivas a que le echara y que “esto es un teatro”. Pero el presidente de la Asamblea, decía que no les iba a dar el gusto. “Quieren manchar la imagen de la institución y no les voy a dar esa imagen porque lo que quieren es salir en un telediario”, decía Vivas, a lo que Hamed añadía que si consideran que esto es un teatro que se vayan, porque aquí “no hay cabida para dictadores”.

“Tenemos que hacer oídos sordos. Tenemos que defender la democracia. Hay una cosa que tengo muy clara, y es que ustedes me fortalecen. No les tengo miedo. Me dan pena”, añadía el presidente de la Asamblea, que finalmente ha interrumpido la sesión para un receso de 10 minutos.