MDyC, Ceuta Ya!, PP y PSOE han asistido a la concentración de esta mañana para mostrar su condena ante este asesinato machista, así como la indignación de que cierto grupo político no haya estado presente en el acto institucional

Han sido varios los grupos políticos que han estado presentes en la concentración de esta mañana: PP, PSOE, MDyC y Ceuta Ya! Sin embargo, entre los asistentes ha llamado la atención que no hubiera ningún representante del grupo parlamentario de Vox, que ayer condenó mediante redes sociales la «muerte», que no asesinato, de Mari Ángeles a manos de su marido, volviendo a negar la violencia machista.

Esto ha indignado a alguna que otra formación, que no han dudado en señalar al partido liderado por Juan Sergio Redondo, que sí que se encontraba en la concentración que ha tenido lugar en el Palacio de Justicia, donde trabajaba Mari Ángeles como funcionaria de Justicia.

Por su parte, el PP de Ceuta ha mostrado su «más enérgica condena y repulsa por el asesinato machista que ha conmocionado nuestra ciudad» y ha trasladado su solidaridad a la familia de la víctima. «La violencia de género constituye una de las más graves vulneraciones de los derechos fundamentales como son la libertad, la igualdad y la vida, y es el más cruel exponente de la falta de igualdad de nuestra sociedad», han especificado en sus redes sociales, donde han colgado el logo del partido con un crespón morado.

La líder del MDyC, Fatima Hamed, ha condenado en nombre de su partido este «vil asesinato» que se ha producido en la ciudad dando como resultado un «crimen machista». Asimismo, ha mostrado su apoyo la familia, aunque siendo consciente de que «en estos momentos no hay palabras para reconfortar a los familiares y amigos, compañeros y compañeras del Palacio de Justicia». Hamed señala que Ceuta ha mostrado «por lo menos quienes estamos en contra siempre de la violencia machista, alzando la voz para que dejen de producirse estos crímenes en nuestro país». «Creo que nuestra ciudad ha mostrado esa unidad más allá de las diferencias que tenemos entre nosotros los partidos políticos que creemos en la democracia», ha remarcado la portavoz del grupo parlamentario del MDyC, quien ha animado a las mujeres que estén sufriendo violencia de género a que se pongan en contacto con el 016.

La secretaria de Igualdad del PSOE de Ceuta, Sumaya Ahmed, en nombre del grupo socialista, condena este crimen machista y consideran que son hechos «que no se deberían de haber dado en ningún momento ni en nuestra ciudad ni en ningún territorio nacional». Ahmed ha aprovechado su intervención para trasladar el pésame a la familia de Mari Ángeles, a todos sus allegados, y en especial a sus hijos.

El portavoz del grupo parlamentario de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, ha reiterado la condena de este «vil asesinato» y han aprovechado la ocasión para lanzar un «basta ya fuerte». «No podemos permitir bajo ningún concepto que el negacionismo ande suelto, no solamente en Ceuta, sino en nuestro país, es el momento de que la ciudadanía, los medios de comunicación, y todos los agentes sociales digamos basta ya», ha argumentado Mustafa, que ha calificado este suceso como un «mensaje de desesperación». El líder de Ceuta Ya! afea que haya tenido que haber una víctima de violencia de género en nuestra ciudad «para que abramos los ojos». «El negacionismo no tiene espacio ni en las instituciones, ni en la sociedad, ni en los medios de comunicación, hoy me siento profundamente consternado y exijo que las fuerzas políticas arrinconen el negacionismo que niega esta barbarie«, ha finalizado.