En la tarde de este sábado, se han concentrado en Sidi Embarek decenas de niños y niñas de la barriada para denunciar el estado en el que se encuentra el vecindario. Acompañados del presidente, Abdellah Abdellah Mustafa, han reivindicado a golpe de consignas mejoras para la barriada.

Entre ellas, han destacado la importancia de tener una pista polideportiva en condiciones para el correcto desarrollo de la juventud y la creación de hábitos saludables. «Tenemos que entender que los detalles importan, y lo que a lo mejor se ve como un detalle por parte el Gobierno de la Ciudad, para muchos jóvenes es sustancial«, ha destacado el presidente de la barriada.

Pero no solo se trata de un polideportivo en mal estado, también denuncian paredes llenas de grafitis, coches abandonados «que no se dignan a retirar», carreteras sin pasos de peatones y sin badenes que regulen la velocidad, así como farolas con bombillas fundidas, entre otras. «¿Qué le estamos ofreciendo a nuestros jóvenes?, ¿dónde van a gastar ese tiempo libre, si no les ofrecemos vías de crecimiento personal?», ha apostillado Abdellah, que ha recordado que si esto no se soluciona no es por culpa del presidente de la barriada, sino del Gobierno «que hace caso omiso a nuestras reivindicaciones».