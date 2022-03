La Ciudad realiza una concentración silenciosa en solidaridad con el pueblo ucraniano. Acto convocado telemáticamente a nivel nacional por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo presidente es el socialista, Abel Caballero, alcalde de Vigo.

También, han sido participes de esta reunión, las vicepresidentas primera y segunda de la Asamblea, y el director general de Asuntos Generales, donde se ha reiterado el respaldo hacia quienes están sufriendo las duras consecuencias de una invasión bélica.

Un respaldo y una solidaridad, que cae en saco roto, en vacío, pues al final ni todas esas ONGs -algunas subvencionadas- ni los políticos, se les ha visto mover ficha. ¿Quién da la cara?, el pueblo, pues al final todo sale de particulares o empresarios. Lo único que ha hecho el Gobierno central, tras el tirón de orejas, no va más allá de lo que todos sabemos.

Días atrás, el presidente ceutí, y los portavoces de todos los grupos políticos con representación en la Asamblea, rubricaban una declaración institucional de “solidaridad” con el pueblo de Ucrania, y de apoyo al Gobierno Sánchez, reflejándolo en un documento donde se podía leer:

“De manera conjunta con las instancias competentes de la Unión Europea y nuestros aliados, se lleven a cabo cuantas actuaciones sean precisas y adecuadas al objeto de socorrer la crisis humanitaria, recuperar la paz y reconducir la situación mediante al restablecimiento del Derecho internacional, poniendo fin a una invasión de consecuencias devastadoras y terribles”.

Pues bien, para que vale esto, para enviárselo a “Perro Loco”, ese psicópata narcisista que ha pasado de ser un dictador imperialista a criminal de guerra y carnicero de Mariúpol.

No obstante, el mandatario de la Ciudad, Juan Vivas, expresaba que, “la tragedia que vive Ucrania tiene que acabar ya». ¡Nada más señor presidente, nada más!, por lo menos háganos reír como su compañero de Asamblea, que pretende combatir a Putin con dos grandes armas, solidaridad y paz. No os dais cuenta, que Putin está echándole un pulso a la OTAN y la UE, masacrando al pueblo ucraniano, y ejerciendo de genocida bombardeando hospitales. Cuidado que “Perro Loco”, tiene su hoja de ruta trazada.

Además, el líder del Ejecutivo local, reiteraba el compromiso de «poner cuantos medios dispongamos para atender la situación de emergencia humanitaria». No hemos visto anunciado, librar ninguna provisión de fondos, o salir camiones tráiler cargados de ayuda humanitaria, ni varios autobuses a buscar refugiados, y eso que ahora no hacen excursiones a Marruecos. Total, por humanidad, las navieras no le cobrarían el embarque. Solo hemos leído que, se suma a las actuaciones humanitarias que las Administraciones locales están organizando de acuerdo con el Gobierno de España, en coordinación con la Unión Europea. ¿Cuáles son esas actuaciones?, que estemos enterados, la única secundada por la Ciudad, que sepamos, es para la acogida y protección de las personas que están huyendo de la tragedia, poniendo al servicio de dicha acogida cuantos medios estén al alcance de la Ciudad. ¿Cuáles son?, facilitar el papeleo de acogida, o meterlos en las naves de El Tarajal. Si ni siquiera tienen para albergar a los españoles acogidos. Se baraja de un año a tres, el tiempo que se les acogerán como refugiados, claro dependiendo de la situación bélica, aun así, cuando todo termine el éxodo volverán para levantar su país.

Y sigue diciendo el presidente, adoptar «cuantas medidas sean precisas para poner fin a la invasión injusta, ilegítima e injustificada que Rusia está llevando a cabo». Señor presidente, no sea ingenuo, ni con las sanciones doblegará a “Perro Loco”, por lo menos a corto plazo, y le pongo un ejemplo, todas esas empresas que cerraban en la madre Rusia, le seguirán pagando a sus empleados. Si no se cierra el espacio aéreo, Putin, por uebos, tomará Ucrania, pero no podrá con la resistencia, convirtiendo a Ucrania en Vietnam y Belfast. Así son los patriotas ucranianos, igualito que un político de Ceuta, el cual, en su día me dijo que, él no moría por España.

Y como traca final, el Ejecutivo local pone en el balcón principal de la fachada noble del Palacio Autonómico dos banderas de Ucrania, señalando que, es un gesto con el que la Ciudad Autónoma de Ceuta quiere significar su apoyo, solidaridad y afecto bla, bla, bla. Pues ya le ha salido la primera critica, y le voy hacer un corta y pega:

“Tantas guerras en el mundo y jamás colgasteis ninguna bandera HIPÓCRITAS”.

Nosotros entendemos que esto es un éxodo, que no se repite desde la II Guerra Mundial.

Ya, lo último es para mear y no echar gota, y es que una asociación en Ceuta, suspende la recogida de ayuda humanitaria para Ucrania, debido a los problemas que se encuentran dos empresas colaborantes ceutís con la Aduana de Algeciras para sacar la mercancía de Ceuta. Según la asociación afectada, la Delegación de Gobierno realiza gestiones. Nos preguntamos, ¿Cómo pasarían a Ceuta, las familias que no encuentran el pasaporte en sus casas bajo los escombros? Señora delegada, teléfono llame a papá Sánchez.

Hablando de refugiados, igual voy mal en geopolítica, pero como aprendiz de geoestratégia me recome un run run; vayámonos preparando a la presión fronteriza que va a sufrir Ceuta y Melilla, tras el anuncio de la ruptura de relaciones entre Argelia y Marruecos, -aliados de Rusia y de EEUU- donde Argelia da aviso a España de la realización de unas grandes maniobras con fuego real por tierra, mar y aire, en las zonas fronterizas con el reino alauita.