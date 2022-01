Desde Medicina Preventiva advierten que «la ocupación hospitalaria se ha multiplicado por dos en dos semanas, con un ascenso lento», hay actualmente 27 ingresados por covid, y en la última jornada se han registrado 307 nuevos positivos

El área de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, en su informe diario, notifica que Ceuta registró en la última jornada del 16 de enero 307 nuevos positivos de coronavirus. La ciudad se encuentra en el nivel 3 de alerta por la pandemia de la covid. Además se ha producido un nuevo ingreso hospitalario, de una mujer 83 años vacunada.

En el hospital, hay actualmente 27 pacientes covid ingresados. Hay ingresadas 5 personas en observación de Urgencias (4 vacunados, 1 no vacunado), 20 en planta (16 vacunados, 4 no vacunados), y 2 en UCI (no vacunados).

También se informa que hay acumulado 230 pacientes reinfectados a fecha 16/01/22, siendo el porcentaje de reinfectados 6ª onda epidémica de 3,46%. Además, hay 8 positivos del entorno laboral del INGESA, y de los casos producidos en los últimos 14 días fueron el 88,2% sintomáticos, 78,5% vacunados completos y el 55,8% de casos procedentes de contactos estrechos

Respecto a la variante ÓMICRON, el informe apunta que «la penetración estimada de posible variante Ómicron por cribado en la primera semana del 2022 es del 97,8% y en la segunda del 98,7% estimado por cribado de Variante S. El número de casos se ha vuelto a reducir, aunque se mantiene en cifras aún muy elevadas que de continuar (media aritmética de 402 pacientes en la última semana) fijan la incidencia acumulada en los últimos 14 días en más de 5.000 por cien mil)».

Desde Medicina Preventiva advierten que «la ocupación hospitalaria se ha multiplicado por dos en dos semanas, con un ascenso lento. Las predicciones aunque no se han modificado siguen con elevación de la incidencia, pero desacelerándose en los cuatro últimos días, con posible inflexión de la curva en la próxima semana si se mantiene la tendencia».

Los aislamientos siguen superando las 3.600 personas y sólo medidas poblacionales podrían reducir de forma efectiva la transmisibilidad.