La Junta de Personal del INGESA, representada por los sindicatos de CCOO, UGT, CSIF, SATSE, USAE y Sindicato Médico, se ha concentrado esta mañana en el Centro de Salud de Otero para que se convoque la Mesa Sectorial y exigir un aumento urgente de profesionales

La Junta de Personal del INGESA, representada por los sindicatos de CCOO, UGT, CSIF, SATSE, USAE y Sindicato Médico, ha vuelto a concentrarse, en esta ocasión, en el Centro de Salud de Otero, para exigir al Gobierno una mayor inversión en el sistema sanitario público que redunde en un aumento significativo de los recursos humanos y de las infraestructuras necesarias para atender a la población ceutí. Además de las cuatro concentraciones agendadas, de las que ya han llevado a cabo dos, han anunciado que van a programar otras dos próximamente.

El portavoz de la Junta de Personal de INGESA y delegado sindical de CCOO, Ángel Lara, desglosa en dos las principales reivindicaciones llevadas a cabo por las centrales sindicales concentradas: «convocatoria inmediata de la Mesa Sectorial para abordar la negociación colectiva fundamental para que puedan afianzarse los profesionales en el Ingesa en Ceuta y un aumento urgente de profesionales de todas las categorías para prestar la asistencia sanitaria a la población ceutí». Asimismo, reiteran la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo en Atención Primaria y exigen medidas efectivas y significativas en las condiciones de trabajo y la reducción de la temporalidad en el sistema sanitario.

Lara denuncia que el Ministerio de Sanidad ha hecho una «dejación» con el Ingesa de Ceuta, que se ha visto incrementado desde el año 2020 con la pandemia. El de CCOO ha reivindicado una Atención Primaria «de calidad», ya que asegura que esta resuelve «más del 80% de los casos y decongestiona el nivel especializado«, donde Lara aprecia que en los últimos meses se han visto «largas colas de espera», a lo que se añade la brecha tecnológica de las personas mayores.

La cifra de personas que harían falta para responder a todas estas necesidades varían según las categorías de cada especialidad, así como de las estimaciones de los distintos sindicatos. No obstante, desde CCOO barajan un incremento de entre un 30 y un 50% «para estar en las mismas condiciones que en el resto de las comunidades autónomas». Lara ejemplifica la saturación de la plantilla sanitaria que atiende «de 60 a 70 pacientes, en 7 horas de trabajo, y no salen unos tiempos de menos de 5 minutos por paciente», a lo que el portavoz se pregunta si eso es digno y reprocha que no haya tenido aún respuesta del INGESA ante la concentración celebrada la pasada semana.