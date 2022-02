Así lo han anunciado los sindicatos en rueda de prensa en la mañana de este lunes, una hora antes de la movilización que había convocada a las puertas del Ayuntamiento mientras la Asamblea celebra el Pleno ordinario de febrero. El jueves mantendrán una reunión de trabajo con el Ejecutivo para marcar «objetivos a corto plazo» con el fin de mejorar la situación del área de menores

Las centrales sindicales CCOO, UGT y CSIF han comparecido ante los medios de comunicación para dar a conocer el último acuerdo al que han llegado con la Ciudad tras una reunión de urgencia este domingo con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas. En la reunión, convocada por el propio jefe del Ejecutivo local, según han informado los sindicatos, se ha acordado la creación de una comisión de trabajo para evaluar la situación en que se encuentran tanto los Centros de Menores (CRT, Mediterráneo, Punta Blanca y Guardería de San Ildefonso) como las áreas de coordinación (Área, Equipo Técnico, y Medio Abierto).

Los sindicatos esperan que este grupo trate de ver cómo «se puede hacer que el Área de Menores tenga un funcionamiento normal con medios humanos adecuados» y que a la misma acuda personal especializado en el área y con capacidad de toma de decisiones, con el fin de que «haya una solución que satisfaga al personal», y han advertido que sus reivindicaciones no van a parar aquí».

Según los portavoces de las centrales sindicales, durante la reunión con el presidente que «se alargó casi tres horas», se pusieron sobre la mesa la «falta de personal y recursos» en el Área de Menores, y se ha conseguido que se restablezcan las superiores categorías y que se puedan seguir realizando y cobrando las horas extraordinarias que se realicen.

Con el «simple gesto» de haber convocado una movilización a las puertas de la Asamblea, «hemos conseguido una reunión de urgencia un domingo, solo he hecho falta que tengamos la intención de dar un paso adelante para que se pongan en marcha, vamos a seguir trabajando para mejorar el área de menores, y pedimos implicación a los trabajadores», ha afirmado el responsable del CSIF. «En el caso de que no sirva para nada, retomaremos las movilizaciones para que no nos tomen el pelo a los trabajadores ni a las organizaciones sindicales».

En esta línea, los sindicatos han sido claros: «este jueves nos vamos a reunir, si el área de menores no tiene un funcionamiento y plantilla adecuada, vamos a retomar las movilizaciones con el doble de fuerza«, y aseguran que del jueves esperan un calendario de trabajo, «con objetivos concretos, nosotros llevaremos nuestra planificación y en función de eso iremos trabajando, y serán objetivos a corto plazo«.