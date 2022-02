CCOO y UGT han presentado un documento común al Gobierno local con actuaciones urgentes para el Área de Menores y exigen un aumento de la plantilla en los centros, ya que llevan sin salir plazas desde el 2014 y con recortes que llevan a la Administración a “una situación caótica”

Representantes de las secciones sindicales de CCOO y UGT en Ceuta han comparecido esta mañana en rueda de prensa con el objetivo de trasladar a la opinión pública las dificultades que sufren en el Área de Menores. Los sindicatos han elaborado un documento con una serie de medidas y actuaciones urgentes para este sector, que recuerdan que en volumen de personal es el segundo recurso de la Ciudad Autónoma después de la Policía Local.

“La cuestión es fácil: la plantilla de Menores está bajo mínimos. Independientemente de sus condiciones de trabajo están sacando la cara. No entendemos porque llevamos 10 o 12 años recortando la plantilla y llevando a la Administración a una situación caótica”, denunciaba Antonio Ramírez, de UGT, que advierte que “hasta aquí hemos llegado, si el Gobierno no toma acciones vamos a empezar a movilizarnos. Sabemos que el año que viene es electoral y nos encantaría tener un año estupendo porque siempre estamos por la paz social. Pero que no nos tomen el pelo”. Así, el sindicalista advierte que “esto es un último aviso” y que “si este tema no se arregla y se pone una plantilla en condiciones, vamos a empezar a movilizarnos”.

“Existe un problema y es que todos los trabajadores se ven discriminados y abandonados por parte de la Administración en la difícil labor que desempeñan”, destacaba Fco Miguel Ferrer Trujillo, acción sindical de CCOO en el Ayuntamiento. La principal reivindicación: aumentar la plantilla fija y dejar de cubrir puestos estructurales con contratos temporales. Reivindicación para la que esperan que ayude la nueva reforma laboral aprobada este jueves en el Congreso.

Reivindicaciones

José Antonio López, de CCOO, se ha encargado de desglosar cada una de las medidas solicitadas, empezando por uno de los principales problemas al que buscan solucionar “desde hace tiempo”: las malas condiciones de unas instalaciones que “se han quedado obsoletas porque hemos estado desbordados. Exigimos a la Administración que tomen cartas en el asunto urgentemente. Los centros están deteriorados y obsoletos”.

El sindicalista ha destacado que el servicio “estaba cubierto por personas de manera indefinida” y que han conseguido que “entre marzo y abril se produzcan todas las consolidaciones para que todo el personal esté fijo”. Además, solicitan un seguro de responsabilidad civil para los funcionarios, homogeneizar una serie de categorías que hay que unificar como grupo C1 y “la ampliación en la plantilla de vigilantes-celadores”.

Otra de las reivindicaciones principales es la implantación de la segunda actividad para que los trabajadores puedan tener la posibilidad de ir a otros destinos como sucede en otros sectores como el de la Policía Local o Bomberos. “Es un servicio que deteriora muchísimo y es un desgaste total. El agotamiento de la plantilla tiene que suponer que se permita implantar una segunda actividad, que favorezca que estas personas vayan a otros puestos de trabajo después de muchos años de peligrosidad, turnos, etc.”

Plus de peligrosidad

Una de las solicitudes que más ha destacado durante la rueda de prensa ha sido la de solicitar un plus de peligrosidad para todos los funcionarios del Área de Menores. Desde los sindicatos aclaran que no pretenden con esta reivindicación criminalizar a los menores porque “al menor se le tiene que ver como lo que es: un niño, no un criminal. Se tiene que trabajar para que se integre en la sociedad de la mejor manera posible”.

Sin embargo, aclaran que ya algunos trabajadores cobran este complemento y piden que lo hagan todos. “Los menores no son un peligro como viene defendiendo Vox”, apuntaban, pero lo “son las circunstancias. No vamos a criminalizar a los menores, solo pedimos un servicio público de calidad”.

Así apuntan que “son niños que no vienen de una familia normal y las peleas y enfrentamientos entre unos y otros muchas veces se producen en los centros”. Además, destacan los malos “hábitos de higiene” y que muchos “tienen problemas de sarna, piojos, o vienen con enfermedades contagiosas como hepatitis o sida”.

18 años sin nuevas plazas

Jorge Pozo, de UGT y monitor educativo en Punta Blanca, ha destacado que el problema es que desde 2004 no se saca ninguna plaza en el Área de Menores, y el personal ha ido envejeciendo y jubilándose. Destaca que cuando él aprobó las oposiciones en aquel año eran unos 40 trabajadores fijos y que ahora en la plantilla no llegan a 20, por lo que la plantilla se ha reducido a la mitad, situación que se puede extrapolar al resto de centros de menores.

Desde los sindicatos insisten que la principal reivindicación es el aumento y consolidación de la plantilla, que se encuentra bajo mínimos, y la mejora de las condiciones laborales. Estas reivindicaciones se alargan en el tiempo y si no hay respuestas, habrá movilizaciones.