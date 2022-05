Así lo ha manifestado el portavoz de la Junta de Personal de INGESA, Ángel Lara, que señala el Instituto de Gestión Sanitaria no les ha informado de cómo van a hacer frente al volumen de demanda de pacientes. Asimismo, reclaman que el centro de salud del Tarajal aún no esté terminado y que no se va a cumplir el plazo de tenerlo preparado para junio

La Junta de Personal de INGESA se ha concentrado esta mañana a las puertas del centro de salud del Recinto, donde las centrales sindicales de CCOO, UGT, CSIF, USAE, SATSE y Sindicato Médico han vuelto a reivindicar mejoras para el sistema sanitario ceutí, así como para las y los profesionales y las y los usuarios. La concentración de hoy coincide con el Día de la Enfermera, ocasión que las organizaciones sindicales han aprovechado para reconocer el esfuerzo que estos profesionales sanitarios realizan cada día, sobre todo durante la pandemia, así como de la falta de recursos humanos y materiales.

El portavoz de la Junta de Personal de INGESA, Ángel Lara, ha recordado que estas concentraciones se van a repetir cada jueves hasta que haya algún movimiento por parte del INGESA. Asimismo, ha denunciado la «escasa voluntad» por parte del Ingesa a la hora de finalizar las obras del centro de salud del Tarajal ya que, dos años después desde el inicio de la pandemia, continúa sin estar acabado.

Una preocupación que aumenta ante el inminente anuncio de la reapertura de la frontera que desde este mediodía tiene fecha oficial y que será el próximo martes día 17 de mayo. Lara reclama que el INGESA no ha informado a los sindicatos de cómo se va a hacer frente a la reapertura de la frontera. La preocupación por la falta de recursos humanos y materiales que se puso en evidencia durante la pandemia, se suma al aumento de pacientes por la apertura de la frontera y el aumento de la demanda.

Asimismo, Lara denuncia que el INGESA no ha atendido la convocatoria urgente de la creación de la mesa sectorial y que repercutiría en mejoras en condiciones de trabajo, aumentos de plantilla, mejoras en infraestructuras, etc. Los sindicatos piden apoyo a la ciudadanía y que se sumen a estas convocatorias. Del mismo modo, afean a las formaciones políticas que no estén haciendo nada por el sistema sanitario ceutí y recalcan que sí lo harán cuando estén preparando el programa electoral de cara a las próximas elecciones.