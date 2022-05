Es la tercera de jornada consecutiva de concentraciones de los taxistas a las puertas del Ayuntamiento, que aseguran que hoy Dris ha pasado por delante y se ha mofado de ellos: «Pasa el consejero y se ría de nosotros, es vergonzoso. Si no nos quieren atender que no lo hagan, pero no es necesario que se rían de nosotros. Somos padres de familia»

«No solo no recibimos respuestas del Ayuntamiento, es que recibimos risas del consejero», ha denunciado esta mañana el presidente de la Asociación de Trabajadores Asalariados del Taxi de Ceuta (A.T.A.T.), Francisco Manuel Toledo, durante la tercera de las cuatro concentraciones consecutivas que están llevando a cabo a lo largo de esta semana a las puertas del Palacio Autonómico.

Este trabajador se pregunta «qué le hace tanta gracia al consejero» de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Yamal Dris, con el que ya tuvo problemas en protestas anteriores cuando el responsable político acusó a los taxistas de esta asociación de mentir al hablar de la falta de ayuda y las reuniones mantenidas. «Igual puede alegar que el que iba al lado le ha contado un chiste, pero somos padres de familias, muchos necesitados, y no es necesario que se rían de nosotros«, ha dicho Toledo.

El representante de estos trabajadores aseguran que todos los presentes en la concentración han podido ver las burlas de Dris y destacan que «si no nos quieren atender que no lo hagan pero que no se rían de nosotros«.

Con estas protestas, piden a la Ciudad Autónoma que cumplan lo que le prometieron hace un año y reciban cuanto antes la ayuda económica a los trabajadores en este año. Desde la A.T.A.T. denuncian que esta compensación aún no ha llegado y señalan que «para algunas cosas somos un sector esencial y para otras los olvidados». Asimismo, piden la modificación de las ordenanzas que regula el taxi.