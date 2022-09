La plantilla de trabajadores de la empresa Hércules han manifestado su «impotencia» ante una situación que aseguran llevan viviendo varios meses, y es que, tal y como han explicado, esta plantilla de trabajadores y trabajadoras está sufriendo del retraso de abono de sus nóminas, además de no haber percibido la paga extra de verano prevista para el 20 de julio y su salario correspondiente del mes de agosto

La plantilla de trabajadores de la empresa Hércules se ha concentrado este jueves a las puertas del Complejo Deportivo Guillermo Molina para manifestar su «impotencia» ante una situación que aseguran llevan viviendo varios meses, y es que, tal y como han explicado, esta plantilla de trabajadores y trabajadoras está sufriendo el retraso de abono de sus nóminas, además de no haber percibido la paga extra de verano prevista para el 20 de julio y su salario correspondiente al mes de agosto.

Claudia González, secretaria de acción sindical de Comisiones Obreras, ha expuesto los centros afectados por esta situación, siendo los trabajadores del Instituto Ceutí de Deportes, además de los destinados a la limpieza de la Delegación del Gobierno y los auxiliares de la basílica tardorromana y del Museo del Revellín, entre otros. «A los trabajadores del ICD les pagaron el día de ayer porque habíamos convocado la concentración, estamos hablando de que les pagaron el 14 de septiembre«.

La secretaria de acción sindical ha puesto de manifiesto las acciones realizadas desde noviembre de 2021 por el sindicato, que asegura haber denunciado ante la inspección de trabajo este retraso en el abono de las nóminas «Hemos puesto cuatro denuncias desde noviembre de 2021 a la actualidad. En julio la inspección de trabajo nos contesta que se va a levantar acta de infracción a esta empresa». Una medida que ha resultado «insuficiente» y que, por lo tanto les ha llevado a manifestarse con el objetivo de «que les paguen al resto de trabajadores y por supuesto que de aquí en adelante los próximos meses no vuelva a suceder».

«Angustia y frustración«, así han descrito esta situación que aseguran les perjudica económicamente a estos trabajadores a los que «se les han devuelto recibos de teléfono, han cortado líneas de teléfono, han cortado luz por no poder pagar a su tiempo, y la hipoteca y los intereses los estamos pagando los trabajadores«, explica María del Carmen, representante de estos trabajadores, que en el caso de continuar en esta situación, plantea la huelga como siguiente paso.

Comisiones Obreras ha alegado que «la empresa, en una reunión mantenida con la gerencia del ICD y la consejera la pasada semana les hizo creer a los trabajadores que el motivo de que su financiera no les pague es la nota de prensa que yo les mando a ustedes, es decir, no quieren que informe a los medios de comunicación y por lo tanto a los ciudadanos, que con dinero público no se están haciendo bien las cosas». Ante esta situación el sindicato ha mostrado su apoyo, garantizando que «vamos a hacer lo que tengamos que hacer para defender el derecho de pagar a los trabajadores en tiempo».