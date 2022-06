Hoy han comenzado las movilizaciones anunciadas por los trabajadores, apoyadas por CCOO, con las que se producirán concentraciones cada 15 días y una huelga en la semana de feria si no hay acuerdo de subida salarial

Los trabajadores de la empresa de autobuses de Ceuta han anunciado esta mañana concentraciones cada 15 de días que acabarán en huelga durante la semana de feria si no se llega a un acuerdo para la subida salarial. Hoy era la primera fecha marcada en el calendario de movilizaciones que no pretenden paralizar hasta que no vean incrementados sus sueldos y que podrían ser definitivas para el correcto desarrollo de la Feria de Ceuta que se celebra entre el 30 de julio y el 5 de agosto.

El presidente del Comité de Empresa, José Antonio Blanco, se ha mostrado confiado en que se pueda alcanzar este acuerdo, destacando que de hecho ya “en la última reunión se acercaron más a las demandas” de los trabajadores. “La empresa se agarra a las pérdidas y alega que no tiene solvencia para atender nuestras peticiones”, señala. Estos empleados se han “sentido utilizados en otras ocasiones” para que la Ciudad pagara a la empresa, y en esta ocasión la demanda es para ellos mismo.

Jose Antonio Blanco, presidente Comité de Empresa de autobuses / Antonio Sempere

Emilio Postigo, secretario general de la FSC de CCOO, ha añadido que “es verdad que la empresa se encuentra en una situación económica complicada pero también que hay compañeros que se están jubilando y no se están reponiendo. Por lo que entendemos que hay capital suficiente para poder afrontar algo que nos parece justo, una subida salarial acorde a lo que han padecido estos trabajadores. Sin subida de sueldo desde el año 2019, que se han enfrentado a impagos y que han sufrido una pandemia”. Desde el sindicato defienden que “ya es hora” de reconocer la labor y el esfuerzo de estos trabajadores.