No han conseguido llegar a un acuerdo durante las negociaciones del Convenio Colectivo, por lo que anuncian movilizaciones los meses de junio y julio

Desde el Comité de Empresa de la empresa de autobuses, Hadú Almadraba, han informado en un comunicado que una vez iniciada la negociación del Convenio Colectivo y celebradas las primeras reuniones, el estado de la negociación se encuentra paralizada y sin acuerdo lo que obliga a los trabajadores «a tomar medidas de presión para convencer a la empresa de ofrecer un mejor acuerdo económico».

La parte social de la Comisión Negociadora exige a la empresa una subida salarial acorde a la pérdida de poder adquisitivo, o al menos, acercar el acuerdo a los indicadores del IPC como ha ocurrido en otros sectores o servicios públicos de cara a la vigencia del próximo convenio. Los trabajadores de Hadú Almadraba «son conscientes de que el contexto actual es cuanto menos delicado, pero no aceptamos que no se tenga en cuenta que desde el 2019 no se aplica ninguna subida y que la oferta de la empresa, no sólo es insuficiente, sino que plantea la pérdida de derechos».

Por todo ello, los trabajadores anuncian movilizaciones durante el mes de junio y julio. Se iniciarán concentraciones a las puertas de la empresa y si no avanza la negociación colectiva se ha tomado la decisión de iniciar una Huelga indefinida para la semana de fiestas patronales.

Por último, quieren «mostrar el hartazgo de la plantilla del servicio público de transporte urbano por la continua conflictividad laboral. Trabajadores que han sufrido retrasos e impagos en 2021, la amenaza empresarial de anular articulados del Convenio Colectivo, parte de la plantilla ha estado en ERTE más de 24 meses, se han tenido que realizar continuas movilizaciones para cobrar la nómina o recuperar a dichos trabajadores, etc.»

«Cansados de esta situación y deseosos de que el servicio y todo lo que ello conlleva recupere la normalidad en todos los sentidos para no perjudicar más a la ciudadanía en el servicio público esencial que realizamos», sentencian.