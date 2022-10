Han manifestado tener la completa seguridad de que un informe de carácter jurídico «demostrará la absoluta legalidad del texto de Convenio aprobado en OBIMASA, que en muchos apartados está incluso por debajo de otros Convenios de Empresas Municipales que han pasado todos los filtros sin ningún problema»

Esta mañana los trabajadores de OBIMASA se han concentrado en las puertas del Palacio de la Asamblea para reivindicar que su Convenio, que lleva paralizado cinco meses, salga adelante, mediante la convocatoria del Consejo de Administración y su ratificación.

Tras la movilización aseguran que les ha recibido el Presidente de la Ciudad para interesarse por los motivos que han llevado a esta «lamentable» situación, tras cinco meses de impasse «tanto los trabajadores de OBIMASA, como la Sección Sindical de UGT SERVICIOS PÚBLICOS queremos agradecer al Presidente Vivas el interés personal mostrado por solucionar este asunto, tras explicarle que no encontramos causas jurídicas, ni económicas que sustente este bloqueo».

«No obstante, hemos estado plenamente de acuerdo en que tras elaborarse un informe jurídico por los correspondientes Servicios de la Ciudad, si se hallase cualquier impedimento legal en el texto negociado, no tendríamos ninguna objeción en modificarlo y adaptarlo a la legalidad vigente para que se aprobara, pero también hemos estado de acuerdo que debe tratarse de causas objetivas que vayan en contra de la legislación vigente».

«Reiteramos nuestro agradecimiento a la positiva intervención del Presidente Vivas y esperamos que prontamente los trabajadores de OBIMASA puedan disfrutar de forma merecida de su nuevo Convenio, tras tantos años sin modificaciones» señalan en un comunicado oficial.

Tras la reunión y mientras se hace el informe jurídico han anunciado la suspensión de las movilizaciones «hemos llegado a un acuerdo total de que si se encuentra algún artículo no legal no tendremos el más mínimo problema en modificarlo y que si no existe ningún obstáculo legal como creemos nosotros el Convenio se ratificará. Si este acuerdo se cumple nosotros desconvocaremos de forma definitiva las concentraciones que actualmente han quedado en suspenso».