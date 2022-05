Han emitido un comunicado para mostrar su malestar ante “el ataque directo” de la diputada del PSOE, que habló en Pleno de “tratos vejatorios” a personas que acudían a los Servicios Sociales. Le dicen que “con demagogia no avanzamos” e instan a que se disculpe públicamente

El colectivo de empleadas y empleados públicos del Centro de Servicios Sociales de Ceuta ha emitido un comunicado en el que muestra “su más absoluto rechazo, indignación y malestar” ante declaraciones de la diputada del PSOE, Sumaya Ahmed, en el Pleno de la semana pasada. La socialista habló de “tratos vejatorios” a las personas en riesgo de exclusión social, a los que les dicen que “no sean tan desagradecidos, que se conformen con lo que hay”.

Los trabajadores del área contestan ahora, trasladando su incomprensión por “el ataque directo que realiza a los que cada día realizamos nuestra labor en las dependencias municipales. No llegamos a comprender cómo la Sra. diputada nos ataca directamente”. Así, solicitan que si considera como ciertas estas acusaciones “sea valiente e identifique a dicha persona/s y que realice las gestiones oportunas por los cauces pertinentes, porque de otro modo, está acusando a todo un colectivo de profesionales que no hacen otra cosa que trabajar, día a día, por el ciudadano. Hemos de decirle que aún con la cantidad de dificultades y limitaciones con las que nos encontramos, cada día ponemos toda nuestra profesionalidad al servicio de las personas con el único objetivo de mejorar sus vidas“.

En su escrito, los empleados lamentan que “no hay semana que pase que no se le achaque algún despropósito a los Servicios Sociales, cuando la diputada habla de mala gestión de la consejera, también se está refiriendo a los técnicos porque una cuestión serán las iniciativas que, como consejera y desde un punto de vista político, pueda tener y otra la `mal llamada falta de respuesta o respuesta inadecuada’ por parte de la Consejería, porque en este último caso, sí que nos damos por aludidas/os”.

“Nosotros somos técnicos, que trabajamos en el marco de diversos reglamentos de la Consejería que, a su vez, contienen criterios técnicos. Si vd. no está de acuerdo, sí que tiene en sus manos la posibilidad de hacer cambios, pero no se olvide que Vd. es política y debe escuchar a las/los profesionales para saber si es factible o no aquello que propone. Con demagogia no avanzamos, con rigor sí”.

“Si no está de acuerdo, ha llegado el momento Sra. diputada de solicitarle alternativas. Háganos propuestas, sea rigurosa y constructiva. Ofrezca ideas, proponga cambios positivos, pero sin faltar el respeto, porque estamos cansadas/os de tanto ataque, de tanta crispación con los Servicios Sociales, sin más”.

“Desde aquí le solicitamos que reflexione sobre sus verbalizaciones y si considera que se extralimitó, que se dejó llevar por el acaloramiento del debate político, y que dañó a un colectivo que no merece sus calificativos, le solicitamos que se disculpe por el mismo medio que nos atacó, es decir, públicamente”.