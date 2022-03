Los vecinos afectados por el incendio que se produjo el pasado 1 de marzo se muestran preocupados y denuncian que no han obtenido respuesta por parte de las autoridades responsables. Aseguran que hay unos “60 garajes” afectados y los pilares del edificio han sufrido daños

Los vecinos de La Reina, del edificio donde hace menos de dos semanas se produjo un importante incendio en los garajes, han trasladado su preocupación y denuncia por la falta de respuesta del Gobierno y de Emvicesa, de quienes dependen estas viviendas, ante la urgencia de actuar en la zona afectada.

Aseguran que hay unos 60 garajes afectados por el incendio y que los pilares del edificio han sufrido daños importantes. “No nos dan soluciones ni respuesta por parte de ninguna institución”, denuncian, “nos han dejado de la mano de dios y los garajes quemados”.

El incendio, que tuvo lugar el pasado 1 de marzo, podría haber acabado en tragedia ya que un hombre dormía en uno de los trasteros del garaje donde se encontraban los coches que ardían. De hecho, los vecinos muestran su preocupación de que se tratara de una quema intencionada para echar a los okupas.

En su queja, añaden que la mayoría de las personas que residen en el edificio son mayores que tienen dificultades de movilidad. “Estamos muy preocupados, no sabemos a qué puertas más tocar”, añaden, por lo que anuncian movilizaciones si a lo largo de la semana que viene no encuentran soluciones o reciben alguna respuesta.

El portavoz accidental del Gobierno, Carlos Rontomé, ha declarado esta mañana al respecto que no tiene constancia del asunto que no ha sido tratado por el Ejecutivo local en su reunión de hoy, pero que trasladará la preocupación de los vecinos al consejero del área y no le cabe ninguna duda de que se actuará lo más pronto posible.