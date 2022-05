El objetivo es recoger más de 6.000 firmas para poder trasladar la petición al Congreso de los Diputados. Los vecinos destacan la gran aceptación de la sociedad ceutí: “todo el mundo firma, nadie dice que no”

Los vecinos de Los Rosales llevan más de un mes solicitando la reapertura de la comisaría de la Policía Nacional en la barriada, después de que se desencadenara una serie de disturbios tras el asesinato de Ibrahim, un joven de la zona que tenía 16 años. Tras los tiroteos y altercados, estos ciudadanos comenzaron a organizarse y esta semana están recogiendo firmas por distintas zonas de la ciudad.

Ali Hamido, presidente de la Asociación de Vecino de Poblado Regulares de Narváez Alonso y Claudio Vázquez, explica que están recogiendo firmas con esta petición “por la inseguridad que hay”, destacando que toda “la ciudadanía lo ve y todo el mundo está firmando sin poner ningún tipo de pega. Están de acuerdo con la iniciativa”.

En total todavía no han calculado las firmas recogidas, ya que son varias asociaciones de vecinos las que están recogiendo, pero en su caso ha conseguido en tres días “unas 2.000 firmas recogidas”. El objetivo es conseguir más de 6.000 firmas para poder presentarla en el Congreso de los Diputados, para lo que cuentan con el apoyo de “varios partidos políticos”.

“Lo que queremos es que la comisaría abra, porque cuando estaba abierta se notaba mucho. Necesitamos presencia policial permanente para que haya seguridad”, destaca Hamido. La comisaría lleva cerrada unos siete años y tras mantener varias reuniones con la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, no han conseguido reabrirla. “Nos dice que no está de acuerdo con que se abra la comisaría, dice que los efectivos están en la calle, pero nosotros no los vemos. Además, la comisaría es mejor que hacer un control, porque la gente se avisa por Whatsapp”, explica este vecino.