La frontera ya está abierta, pero la mayoría de trabajadores transfronterizos todavía no han vuelto a su país porque hasta el 31 de mayo no estará permitida su entrada a Ceuta. Se quejan de tener que ir al consulado español en Tetuán para solicitar un visado especial y no poder actualizar su documentación en la Oficina de Extranjería de la ciudad autónoma donde llevan más de dos años atrapados