El presidente del AD Ceuta señala que «recibir a uno de los mejores equipos del mundo aquí en Ceuta es una alegría tremenda»

El presidente del AD Ceuta, Luhay Hamido, habla con El Foro de Ceuta tras tener conocimiento de que su equipo se medirá contra el FC Barcelona en los octavos de la Copa del Rey.

Hamido admite sentir “muchísima ilusión, cómo no puede ser de otra manera, recibir a uno de los mejores equipos del mundo aquí en Ceuta es una alegría tremenda. Lo que espero es que sea una fiesta para todos los ceutíes, ver un gran partido y competirles como nosotros sabemos hacer. Bueno, y disfrutar de del partido de Copa que es algo histórico”, apunta.

Agrega Hamido que “la verdad es que estamos muy contentos, es la primera vez que el Ceuta está en octavos y bueno, hacerlo ante un Barça, pues estamos súper contentos”, reitera.

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, señaló en una rueda de prensa ayer tras conocer que su rival será el AD Ceuta en la Copa del Rey que “a mí me ha tocado varias veces ir a Ceuta con el Barcelona y el viaje no es de lo más agradable. Pero nos adaptaremos”. A lo que Hamido responde respecto al desplazamiento del equipo catalán que “yo creo que ahora en avión como han estado viniendo los demás equipos hasta Málaga o por Marruecos, creo que es un viaje muy sencillito, no tiene que servir absolutamente de excusa y menos aún al Barça”.