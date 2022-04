Las propuestas han sido aprobada con el apoyo de todos los grupos excepto Vox, que durante su intervención ha buscado el enfrentamiento con la vicepresidenta de la Asamblea, Cristina Pérez

El portavoz de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, ha presentado esta tarde durante el Debate de Estado de la Ciudad una propuesta para la creación de un Foro de Estrategias para el Fomento de la Interculturalidad, que ha sido aprobada con 17 votos a favor, 4 en contra (Vox) y 2 abstenciones (no adscritos).

Durante su intervención, el localista ha querido referirse a Vivas para señalar que sigue siendo muy necesario hablar de racismo y que negarlo es colocarse del lado de la extrema derecha. Vox “dice que no hay racismo, machismo y homofobia. Y así es como se opone a todas las políticas que luchan contra estos problemas”, ha explicado. “Hablar de un problema y tratar de ponerle solución no es buscar la confrontación, si no justamente lo contrario”, le ha contestado a Vivas que se había manifestado cansado de este tema. “Decir que los extremos se tocan para desacreditar nuestro argumento cuando hablamos de problemas de convivencia no es justo”, ha dicho. “Negar el racismo estructural es ponerles la alfombra roja a los racistas”.

Mustafa ha señalado que hay muchos vecinos que antes visitaban las distintas barriadas que ahora no lo hacen. Lo que pretenden con esta medida es acabar con las desigualdades entre las diferentes zonas de la ciudad, ya que hay barrios que sufren mayores tasas de desempleo, fracaso escolar, o extrema pobreza.

Juan Gutiérrez, portavoz del PSOE, ha manifestado su voto favorable. Mientras que desde Vox, Carlos Verdejo ha aprovechado la ocasión para protagonizar una discusión con la vicepresidenta, Cristina Pérez, sobre el funcionamiento de la Asamblea porque el proponente no ha hablado de la propuesta sino de “otros temas”, según él.

El portavoz del PP, Carlos Rontomé, ha contestado que “el presidente Vivas decía que no había racismo estructural a que no está dentro de las estructuras, de la Constitución, no se puede negar que exista el racismo porque están aquí sentado con nosotros”. En cuanto a la propuesta, señalan que siempre han apostado por la convivencia y por eso votan a favor de la propuesta.

La segunda propuesta de Ceuta Ya!, relativa a crear un espacio de debate sobre la “Ceuta del futuro”, que ha sido presentada por Mohamed Mustafa, también ha sido aprobada con 16 votos a favor y 4 en contra.