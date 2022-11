Carlos Rontomé ha señalado que el tanatorio musulmán “se va a construir para aquel que lo quiera usar, no hay ninguna obligación. A mí me parece que lo que usted ha deslizado es un aviso a navegantes. Deje a personas que sean libres de optar en sus últimos momentos con sus seres queridos”

Los Presupuestos de 2023 salen adelante inicialmente con 17 votaciones a favor y 6 en contra. El portavoz del grupo parlamentario Popular, Carlos Rontomé, en su intervención hoy en el Pleno de Presupuestos de 2023 aprovechó la ocasión para repasar las intervenciones de los demás portavoces.

En primer lugar, mencionó a Ceuta Ya! “usted está en campaña igual que la señora Fatima Hamed y que además va dirigida contra el partido socialista porque creen que tienen el mismo electorado y han centrado sus críticas en el PSOE y de rebote nos han criticado a nosotros”. Ha agregado que “en un discurso demagógico que no tenemos sentimientos. Me parece muy fuerte, que no nos preocupamos por la gente cuando llevamos 20 años siendo reelegidos por la gente”, ha apuntado. “Los empresarios que vienen a apostar por esta ciudad necesitan un transporte fluido y que encuentren atractiva esta ciudad”, ha dicho sobre la crítica de MDyC por la subvención a la empresa área por un millón de euros. Sobre las ayudas sociales “no son la solución, lo es el empleo, que es lo que ha estado trabajando este Gobierno”. Respecto a la propuesta que nació de caballas sobre la beca extraordinaria a achacado Rontomé que “se aprobó por un Partido Popular que no necesitaba de sus votos, sino que lo hizo porque considero que era bueno”. “Ha dejado caer que la lealtad institucional es sumisión, lo mismo que dicen los de Vox”.

Carlos Rontomé en el Pleno de Presupuestos/Redacción

Por otro lado, sobre MDyC ha señalado también como “otro acto de campaña”. “Ha deslizado la palabra pesebre para hablar de las ayudas, ¿qué está llamando a esas personas que reciben ayudas? ¿Pesebres? Deje usted de manipular con las necesidades de la gente”. En esta línea, ha recordado a Hamed que “cuando habla de la consejera dice que tiene miedo e ignorancia, creo que ha sido suficientemente clara debatiendo punto por punto sus argumentaciones”.

La alusión que ha hecho al tanatorio musulmán le parece “delirante”. El tanatorio musulmán “se va a construir para aquel que lo quiera usar, no hay ninguna obligación. A mí me parece que lo que usted ha deslizado es un aviso a navegantes. Deje a personas que sean libres de optar en sus últimos momentos con sus seres queridos”.

No se ha olvidado de Vox donde se ha dirigido a Verdejo, “no hay forma de salir de ese eterno mantra donde se repiten el mismo discurso, por cierto, ha estado muy flojo esta vez, le ha faltado gancho”.