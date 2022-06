El ex ministro ha destacado hoy en el Parlamento Europeo que “ahora que se va a redefinir la OTAN sería el momento de pensar la forma de que el artículo quinto se aplique a Ceuta y Melilla en los mismos términos que a las islas”. El popular señala que la UE mira a la frontera este por la guerra en Ucrania pero que “dentro de muy poco preocupará la frontera sur”

Esta tarde se ha presentado en el Parlamento Europeo el informe ‘Ceuta y Melilla: más España y más Europa. Estrategias para una mayor integración política, institucional y económica’, durante el cual Mazaly Aguilar, eurodiputada de Vox, ha introducido el debate sobre la presencia de las ciudades autónomas en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Como ha explicado el ex ministerio de Exteriores, José Manuel García-Margallo, Ceuta y Melilla, en cuanto parte del territorio español, forman parte del tratado de la OTAN con una excepción, que es el artículo quinto del tratado, que dice que la agresión a un estado de la OTAN es agresión a todos. En el artículo sexto se precisa el ámbito territorial del anterior y dice “partes en Europa o en América del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia, contra el territorio de Turquía o contra las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de las Partes en la zona del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer”.

Por lo tanto, las ciudades no cuentan con la protección que el resto de territorios de los países pertenecientes en la OTAN. “Actualmente se aplica a Canarias, pero a Ceuta y Melilla no. Si hubiese una agresión a un barco en las Islas Chafarinas se entendería que se aplica el artículo 5, no se aplicaría a Ceuta y Melilla pero sí a los barcos en las costas de las ciudades autónomas”, ha explicado Margallo.

Para el popular, tras la invasión de Rusia y la guerra en Ucrania se ha abierto un nuevo escenario que puede ser una posibilidad para acabar con esa excepción para Ceuta y Melilla. “Ahora que estamos en un momento de refundación de la OTAN sería momento de analizar y cambiar esto, sobre todo porque si ahora preocupa la frontera este por Ucrania, dentro de muy poco preocupará la frontera sur”, ha dicho. “No entendí nunca por qué Ceuta y Melilla no entró en la OTAN. Ahora que se va a redefinir la OTAN sería la forma de pensar que el artículo quinto se aplique a Ceuta y Melilla en los mismos términos a las islas”, ha sentenciado.