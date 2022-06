Los ciudadanos que no tienen las tres dosis de la vacuna contra el covid están encontrando dificultades para cruzar la frontera entre Ceuta y Marruecos debido a las trabas del país vecino, incrementadas tras detectar certificados de recuperación falsificados

Son numerosos los ceutíes que no pueden cruzar la frontera del Tarajal desde Ceuta a Marruecos al no tener las tres dosis de la vacuna contra el covid. A la redacción de El Foro de Ceuta han llegado quejas que apuntan a “miles de personas” afectadas porque han pasado el coronavirus en los últimos meses y que no se pueden poner por la tercera dosis, pero además no pueden acceder a un certificado o los que tienen no son aceptados en la frontera.

El Jefe del Servicio de Sanidad Exterior, Ignacio de Rus, confirma que se están produciendo quejas en los últimos días de muchas personas que intentan cruzar, pero son devueltas. “Son instrucciones de Marruecos, han detectado certificados de recuperación falsificados y ahora no los aceptan todos”, declara Rus. La última opción para aquellos que no cuenten con las tres dosis o un certificado de recuperación válido es una prueba PCR (no de antígenos) negativa realizada en menos de 72 horas.

Por su parte, los ciudadanos exigen un certificado especial por parte de Sanidad para que les permitan cruzar, denunciando encontrarse “desamparados” al haber cambiado Marruecos de criterio y ya no aceptar los certificados de recuperación. “La PCR son 90 euros cada vez que cruzas, es injusto”.