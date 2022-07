El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha organizado dos sesiones para donar sangre este verano. El martes, en horario de tarde entre las 17:00 y las 21:30 horas, y el miércoles, en horario de mañana de 9:30 a 13:30 horas, ambas en la antesala del Salón de Actos del ayuntamiento

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha organizado dos sesiones para donar sangre este verano en nuestra ciudad. El martes tendrá lugar en horario de tarde entre las 17:00 y las 21:30 horas en la antesala del Salón de Actos del ayuntamiento, y el miércoles, en horario de mañana de 9:30 a 13:30 horas.

Los centros de transfusión, tejidos y células de Andalucía ponen en marcha la campaña de verano de donación de sangre. Para conocer los horarios y fechas de las colectas de sangre planificadas en la provincia de Cádiz, entre las que se incluyen las de Ceuta, entren en el siguiente enlace.

Requisitos

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no ir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.